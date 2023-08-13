高雄法官認毒販被上銬是錯誤行為　刑事局罕見對嗆：嚴正抗議

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

日前高雄地方法院111年度原訴字第10號判決，一名販毒犯嫌於製作警詢筆錄因員警使用手銬戒護，居遭法官認為是不正方法，因此認定取得犯嫌之自白不具任意性，並衡酌證人證詞前後矛盾等因素，最後判決無罪一案。

全國最高刑事偵查機關、警政署刑事局對此發出嚴正抗議，警方指出：雖尊重法官個人心證，警方仍呼籲法院，審酌警員警詢階段是否對被告、犯罪嫌疑人上銬之議題時，須從實務方面思考：並非從壓制犯罪嫌疑人的自由意志就會導致不正詢問，反過來，倘若再度發生警員執法遭攻擊傷害的案件，警員人身安全、後續賠償等法律責任誰要負責？

警界指出，過去發生過太多件，經逮捕或自行到案之被告或犯罪嫌疑人，犯嫌可能態度配合，但卻發生脫逃、跳樓，甚至搶走員警使用警械自殘、自殺或攻擊警察，台灣治安史上，也曾經發生警員移送犯嫌，在警車上不幸被蓄意想逃犯嫌刺死之悲劇。

刑事局指出，若犯嫌在宣告逮捕後若逃脫，警員尚須擔負《刑法》163條公務員縱放人犯罪相繩。透過上述血淚悲劇，讓警方汲取教訓，實務上從警方逮捕犯嫌，到犯嫌解送地檢署前均無法輕忽。

警員上銬犯嫌，並非法官所稱的「不正行為」，乃是為了保障警員及機關駐地執勤安全的役必要措施，也同樣保護了犯罪嫌疑人人身安全。刑事局無奈指出：社會期待警員維持社會治安，但社會也應保障員警合理合法維護自身身命安全的必要措施，員警依法使用警銬，應有社會之支持，以免員警憚於執法「難道法官審理重大刑案，借提重刑犯出庭上手銬腳鐐也是不正行為？」

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