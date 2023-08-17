60年1次黑兔年「好兄弟特別兇」！命理師提醒：別做「4件事」

▲農曆七月在民間習俗中，是禁忌比較多的月份。（圖／取自pixabay）

圖文／CTWANT

昨天（16日）正逢一年一度農曆7月1日鬼門開，接下來的一個月，是民間上大家比較戒慎恐懼的「鬼月」月份。而由於今年恰逢60年一次的「黑兔年」，不少宮廟及民俗專家都提醒，黑兔年的鬼月，是「最兇鬼月」，大家行事都要特別小心。針對這樣的說法，民俗專家廖大乙除了解釋黑兔年的意義，也提醒外界，在比較敏感的農曆七月份，最好有「4件事」不要去做，才能保平安。

為什麼提到今年是「黑兔年」，許多命理老師都出面警告，今年的農曆七月要特別小心？廖大乙表示，因為今年逢兔年，在五行是屬水，水的代表色是黑色，所以今年才會被稱「黑兔年」，而黑就是水，水比較兇猛；加上今年有潤二月，等於有兩個立春，又被視為是「重春年」，所以受到黑兔年、潤二月又重春的影響，民間認多為今年農曆七月，好兄弟出門會比較兇猛，所以民間才會以訛傳訛的說，大家要小心度過今年的農曆七月。

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而現在正逢農曆七月，民間上在這個月份，生活上不可做的禁忌比較多。廖大乙老師就提醒，在農曆七月如果需要出門的話，「下午五點以後，戴帽子可以趨吉避凶」。

另外廖大乙也提醒，在禁忌眾多的農曆七月，有「4件事」千萬不要做，包括「鬼」字不要講、晚上有人叫名字千萬別回頭、不要吹口哨、不要隨地大小便。另外他也提到，明天（18日）是農曆七月三日，剛好又是天赦日，諸事不順想轉運、求財的人，可藉天赦日這個機會普渡好兄弟，幫自己逢凶化吉。

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