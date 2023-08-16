今天鬼門開！廖大乙提醒：要講這3句話　祭品勿備香蕉梨子

記者白珈陽／台中報導

今天是鬼門開，是民間祭拜「好兄弟」的日子，民俗專家廖大乙說，因許多好兄弟是無主孤魂，普渡施食時要記得「見天」，才能斷捨離，否則好兄弟會不肯離去；祭拜時也一定要說「有來有分、無來無分、不可亂亂紛紛」3句話，請好兄弟要有規矩，來了都會有得吃，但不要再呼朋引伴。

▲民俗專家廖大乙。（圖／廖大乙提供）

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廖大乙表示，農曆7月份最忌諱的就是講出「鬼」字，要將這些朋友稱為「好兄弟」、「好姊妹」，因祂們都是「有路無厝」的靈，還在陽間的人要多一分悲憫，多一分尊重，就能平安度過7月。

廖大乙說，有的好兄弟是靈界的「江湖人士（黑道）」，看見路旁有人施食，不免會「好康道相報」，找來自己好朋友來一起享用，為防好兄弟需索無度，在祭拜時記得要說3句話，「有來有分、無來無分、不可亂亂紛紛」，即是跟好兄弟表明，來的就吃得到，沒到的就沒得吃，吃到的也不要再邀請，要守秩序。

廖大乙指出，普渡時間下午1點到傍晚5點最適合，忌諱的水果則有香蕉、梨子，諧音近「揪（蕉）你來（梨）旺」，這是萬萬不可的。此外，家中或是社區普渡時，一定要「見天」，若是有搭建帆布，拜完也要記得撤掉，才能「斷捨離」，令好兄弟吃飽就速速離去，不要在固定地點留戀。

廖大乙也說，在農曆7月，過了晚上7點若非必要就不要出門，即使出門也要戴個帽子，不要吹口哨及隨地大小便，若聽見有人從背後叫名字，不要回頭，直接離去就好。