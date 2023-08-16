表演「貨車輾身」！75歲氣功大師躺地沒動靜…眾人嚇壞急探車底

▲氣功大師高榮祥，日前表演「貨車過身」，車輪胎輾過身體後，他卻躺在地上動也不動。（圖／翻攝自微博)

圖文／CTWANT

大陸一名今年高齡75歲，練氣功已經幾十年，常在國內外各地巡演的氣功大師高榮祥，日前在貴州省六盤水市節慶活動中，當眾表演「汽車過身」。當時他平躺在地，並在身上放了木板後，一輛小貨車直接從身上輾壓而過。沒想到當小貨車輾過他的身體後，高榮祥卻沒有像過去一樣爬起來向觀眾致意，而是一動也不動的躺在地上，毫無動靜，讓一旁觀看特技的眾人都嚇壞，趕快趨上前去查看，還好高榮祥大師身體沒事，一切無礙。

綜合《九派新聞》等陸媒報導，今年已經75歲的高榮祥，練習氣功已有幾十年，他過去常在國內外各地進行各式巡迴演出，包括生吞活蛇、五馬分屍、汽車過身等，都是他擅長的表演項目。在投入特技表演這幾十年來，他雖然偶爾有些小的磕磕碰碰，但並沒有因為做出什麼高難度的表演而受過傷。

不過從現場畫面可看到，高榮祥日前表演「貨車過身」時，被貨車壓在地上卻完全沒有動靜，當時就被猜測，是不是氣功運氣失敗，才會被貨車輾壓後無法起身，而是需要靠眾人把他從車底拉出來。

▲眾人急忙上前把他從車底拉出來。（圖／翻攝自微博)

不過高榮祥表示，當時貨車速度過快，導致放在他身上的木板翹起來，不過他強調的身體沒事，沒有任何不舒服，不用去醫院也不用吃藥，「身體好得很呢，現場還可以再立即進行一場表演。」

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