　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

表演「貨車輾身」！75歲氣功大師躺地沒動靜…眾人嚇壞急探車底

▲▼ 。（圖／）

▲氣功大師高榮祥，日前表演「貨車過身」，車輪胎輾過身體後，他卻躺在地上動也不動。（圖／翻攝自微博)

圖文／CTWANT

大陸一名今年高齡75歲，練氣功已經幾十年，常在國內外各地巡演的氣功大師高榮祥，日前在貴州省六盤水市節慶活動中，當眾表演「汽車過身」。當時他平躺在地，並在身上放了木板後，一輛小貨車直接從身上輾壓而過。沒想到當小貨車輾過他的身體後，高榮祥卻沒有像過去一樣爬起來向觀眾致意，而是一動也不動的躺在地上，毫無動靜，讓一旁觀看特技的眾人都嚇壞，趕快趨上前去查看，還好高榮祥大師身體沒事，一切無礙。

綜合《九派新聞》等陸媒報導，今年已經75歲的高榮祥，練習氣功已有幾十年，他過去常在國內外各地進行各式巡迴演出，包括生吞活蛇、五馬分屍、汽車過身等，都是他擅長的表演項目。在投入特技表演這幾十年來，他雖然偶爾有些小的磕磕碰碰，但並沒有因為做出什麼高難度的表演而受過傷。

不過從現場畫面可看到，高榮祥日前表演「貨車過身」時，被貨車壓在地上卻完全沒有動靜，當時就被猜測，是不是氣功運氣失敗，才會被貨車輾壓後無法起身，而是需要靠眾人把他從車底拉出來。

▲▼ 。（圖／）

▲眾人急忙上前把他從車底拉出來。（圖／翻攝自微博)

不過高榮祥表示，當時貨車速度過快，導致放在他身上的木板翹起來，不過他強調的身體沒事，沒有任何不舒服，不用去醫院也不用吃藥，「身體好得很呢，現場還可以再立即進行一場表演。」

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450

延伸閱讀
F胸女議員爆「當過AV女優」…大尺度肉色照瘋傳　達人曝背後真相
今晚鬼門開…前婆家「只要男孫」　美魔女被迫連續墮胎超渡9嬰靈
大姑「沒穿內衣」爽上弟弟床…人妻見「浴室1幕」徹底崩潰　滿地血各種毛

ET快訊
LIVE／黑人暴雨應訊全紀錄　禾浩辰認愛！王陽明試900萬豪
快訊／台籃震撼彈！球隊才宣布加盟　他拒絕入隊
獨／老師比學生多！　新北這間國小連2年無新生
快訊／雨區暴增！　17縣市豪大雨特報
快訊／無薪假人數再破萬！　電子業新增逾800人
快訊／爆熱戀「毛弟前女友」！　禾浩辰大方認了
快訊／豪雨範圍擴大！　暴雨一路下到晚上
「山道猴的一生」真實度100%！　台7乙2天就5車禍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

變態服務再+1！海底撈「可以洗頭了」　網吐1超強優勢：馬上去

表演「貨車輾身」！75歲氣功大師躺地沒動靜…眾人嚇壞急探車底

陸男稱錄取「緬甸語系」遭疑從事詐騙　校方駁斥：姓名和專業經過P圖

全球最低國家之一！大陸生育率降至1.09　詞條迅速遭封禁

李尚福出席莫斯科安全會議：統一是歷史大勢，「以台制華」必將失敗

賴清德接受彭博專訪　陸駐美使館：徹頭徹尾「麻煩製造者」

李嘉誠家族降價售北京房產開發案　建設近22年...取消買家驗資過程

賴清德稱「台灣主權獨立」　國台辦：冥頑不化鼓譟「台獨」分裂謬論

創15兆收益！年輕人「放棄求職」...轉當直播主　3年增123萬人

遊客住雲南酒店一晚8500元　「愛護水資源」二次泡澡要額外收費

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

變態服務再+1！海底撈「可以洗頭了」　網吐1超強優勢：馬上去

表演「貨車輾身」！75歲氣功大師躺地沒動靜…眾人嚇壞急探車底

陸男稱錄取「緬甸語系」遭疑從事詐騙　校方駁斥：姓名和專業經過P圖

全球最低國家之一！大陸生育率降至1.09　詞條迅速遭封禁

李尚福出席莫斯科安全會議：統一是歷史大勢，「以台制華」必將失敗

賴清德接受彭博專訪　陸駐美使館：徹頭徹尾「麻煩製造者」

李嘉誠家族降價售北京房產開發案　建設近22年...取消買家驗資過程

賴清德稱「台灣主權獨立」　國台辦：冥頑不化鼓譟「台獨」分裂謬論

創15兆收益！年輕人「放棄求職」...轉當直播主　3年增123萬人

遊客住雲南酒店一晚8500元　「愛護水資源」二次泡澡要額外收費

起火瞬間！毛伊島樹林「炸出亮光」下秒燒起來　疑為災難火源

「只有賣不掉的價格」　別人賣3字頭！鳳山新案開2字頭搶客

試・開箱／絕對包色！比芋泥還要軟糯綿密的四色眼影　一抹秒飽和超厲害

大稻埕「演唱會卡司」公布！蕭煌奇、旺福壓軸　飯店住房率達9成

逗趣畫面曝！長鬃山羊淡定站樹枝　他險成「被羊砸」第一人

全台10大超刺激遊樂設施！第一名是夏季限定

趙正宇宣布參選連任　赴監院陳情痛批「司法不公、莫名其妙」

汽車拋錨剛脫困「17歲兒瞬間被撞死」　悲傷爸掏槍當場擊斃司機

獨／神秘人提黑皮箱拜訪！「黑卡內幕」曝光　他驚：門檻比想像中低

男友偷媽媽內衣手淫！她一怒吼「下秒噴出來了」　事後1事更驚悚

大陸熱門新聞

26歲KTV女員工被4同事剁碎丟河道！動機超黑暗

陸2田徑女將遭世界田聯除名　驚人嗓音曝光

甄嬛最狠是她！50歲還在侍寢　當皇太后卻慘死

最美女逃犯殺小三躲24年被抓！長相竟變這樣

皇帝怎選妃？「裸檢」過程超害羞

幼兒園小朋友吃生蠔螃蟹！豪華食譜曝

創15兆收益！年輕人「放棄求職」...轉當直播主

39歲人妻遭尪當街「割喉慘死」

海底撈可以洗頭了　網吐1超強優勢大讚

賴清德稱「台灣主權獨立」　國台辦回應

搶救生育率！陸專家建議發錢

百度放棄造車　曾揚言領先特斯拉

數字太難看了？　大陸：暫停公布青年失業率

妹子直播賣車「表情超痛苦」　網驚喊：電麻了

更多熱門

相關新聞

「食腦變形蟲」水質檢體呈陰性　專家：問題恐在人

「食腦變形蟲」水質檢體呈陰性　專家：問題恐在人

台北市一名30多歲女子，日前到一家新北市的親水設施游泳後，感染了「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」，7日後就因腦膜炎過世，消息震驚社會，相關單位也展開相驗，疾管署也送驗了56件檢體，昨（15）日公布14件已完成皆為陰性，如今有感染科醫師認為，如果當天那麼多人都在同一個水域戲水，卻只有她一人有狀況，認為問題可能在人而非水質。

蛋殼顏色不同「營養有差」？營養師解答

蛋殼顏色不同「營養有差」？營養師解答

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

禮儀師開往生者玩笑！隔天出大事躺一個月

禮儀師開往生者玩笑！隔天出大事躺一個月

「黑兔年鬼門」要開了！「天菜道長」揭10大禁忌

「黑兔年鬼門」要開了！「天菜道長」揭10大禁忌

關鍵字：

高榮祥氣功周刊王

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

今起全台連下4天　雨最大時間曝

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

回老家閒聊驚知阿公有土地！他一問崩潰了

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

快訊／陳建州現身北檢「大牙3句話回應了」！

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

王陽明開箱900萬BMW

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面