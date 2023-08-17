　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

群創處長爽吃3人妻！科技圈揭導火線：傳小三尪抓狂找黑道處理

群創光電爆出桃色糾紛。（示意圖／報系資料照）

▲群創光電爆出主管桃色糾紛。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

群創光電一名許姓已婚處長昨（16日）突毀滅式爆料自己亂搞男女關係，甚至列出3名女性的個資、性癖好，引發議論。對此，群創回應，將以最高道德標準處理。如今又出現新的對話截圖在網路上瘋傳，知情人士爆料，其中一名小三找黑道來處理此事。

已婚許姓處長在臉書自爆，多年來與公司供應商、客戶亂搞男女關係，會在對方來公司開會時間帶出去吃飯、開房間，一直到現在都還持續進行中。他提到，和某女拍了多部性愛影片，刪除可能要花1個小時才刪的完。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許姓處長甚至曝光3名女子的照片、個資以及性癖好，還稱某位夠敢玩，所以買了超多角色扮演、SM、各式情趣用品。貼文曝光後，不少人以為許姓處長的臉書被盜。然而他卻更新第2篇文，強調臉書沒有被盜用，自己做的事情要負責，「是我對不起人家，我之前很愛跟供應商上酒店，台南萬豪101我也很愛去，裡面的人也都很願意被X。」

根據媒體報導，事件曝光後，LINE上流傳一則對話截圖，疑似其中一名小三的特助爆料，小三的老公得知婚外情一事後相當不能接受，因此找來黑道處理，毀滅式的爆料文也疑似因為這樣才PO出。不過事實真相，仍有待釐清。

▲▼ 。（圖／）

▲其中一名小三的特助爆料，是「小六老公」找黑道處理的。（圖／翻攝自網路）

針對桃色糾紛，群創回應，本公司正進行了解中，對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、員工行為準則原則或人事管理規範時，將依法並以最高道德標準處理，本公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌　讓愛貓愛犬免疫升級　限時↘$450

延伸閱讀
《性別平等工作法》18日上路！涉職場權勢性騷將加重賠償
捷運景安站驚傳無差別攻擊事件！她一言不和就開揍　警方曝是慣犯了
亞洲發燒星／李炳憲M字髮型醜到怕掉粉　李珉廷喜懷二胎挺肚看試片

ET快訊
快訊／台大實驗室爆炸起火！　多名學生燒燙傷
快訊／往北擴大！　8縣市豪大雨特報
剛下泳池「秒被叫上來」！　男星怒了：只有台灣有這規定
LIVE／群創處長劈3女小三辣照瘋傳　21歲AV女優考上台大
快訊／竹市9屆議員　心肌梗塞逝世
陳天仁不洗安全帽！ 　一戴「耳邊爬出這生物」嚇歪
一張照曝驚人雨勢！　籃球場只剩籃框

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全聯「驚見新奇1物」　結帳超神速！全場敲碗：中南部也需要

快訊／雨區往北擴大！8縣市「豪大雨特報」高屏雨彈最猛

獨／首例！高中老師斜槓里長　循柯Ｐ借調模式「新北教局准了」

好市多2%回饋券「可抵9千多」　1規定超難花！會員怨：壓力大

「台鐵小卷便當」今開賣！每份150元5通路買得到　集點再送保冷袋

嘉藥USR融合在地水族陣　培訓社區音樂照顧志工

群創處長爽吃3人妻！科技圈揭導火線：傳小三尪抓狂找黑道處理

一張照說明高雄驚人雨勢！籃球場變水池　只剩籃框露出水面

強烈雷雨帶掛台上空！對流雲系隨時「長出來」　今西半部雨時長

快訊／大雨徹夜狂炸高雄！鳳山驚現「路面塌陷」　現場管制中

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

全聯「驚見新奇1物」　結帳超神速！全場敲碗：中南部也需要

快訊／雨區往北擴大！8縣市「豪大雨特報」高屏雨彈最猛

獨／首例！高中老師斜槓里長　循柯Ｐ借調模式「新北教局准了」

好市多2%回饋券「可抵9千多」　1規定超難花！會員怨：壓力大

「台鐵小卷便當」今開賣！每份150元5通路買得到　集點再送保冷袋

嘉藥USR融合在地水族陣　培訓社區音樂照顧志工

群創處長爽吃3人妻！科技圈揭導火線：傳小三尪抓狂找黑道處理

一張照說明高雄驚人雨勢！籃球場變水池　只剩籃框露出水面

強烈雷雨帶掛台上空！對流雲系隨時「長出來」　今西半部雨時長

快訊／大雨徹夜狂炸高雄！鳳山驚現「路面塌陷」　現場管制中

大陸年輕人愛上「逛菜市場」舒壓　搜索量月增120%帶動轉型

福原愛被爆婚內曾想輕生！2友人控江宏傑「私下真面目」令她恐懼

快訊／台大化工系實驗室驚傳爆炸！　多名學生燒燙傷送醫

全聯「驚見新奇1物」　結帳超神速！全場敲碗：中南部也需要

激戰1夜生1子！洋渣男射後不理害她被正宮求償　這原因判免賠

加拿大野火車輛燙到熔化！男童驚喊「我不想死」　西北發緊急狀態

賴清德稱沒有台獨路徑　柯志恩：連信念都可拋棄的務實騙票工作者

挨告出庭！汪小菲：每周都會來台「看孩子」　絕口不提大S官司

尖叫四起！廣西浴場爆「不明魚類」咬人　遊客鮮血直流

仙丹治百病！老人疑「吸氫氣」身亡　業者誇張廣告稱可抗癌

生活熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

即／雨彈轟炸！高雄三民淹大水　公車拋錨慘困路中

21歲女優考上台大！　「坎坷過往」被起底

群創處長不只出軌3女！　網傳「小六老公」找黑道打成豬頭

群創處長公布3人妻個資　律師直言「已觸法」

更多熱門

相關新聞

群創桃色風暴怎止血？　專家建議獨董出手

群創桃色風暴怎止血？　專家建議獨董出手

科技廠群創爆發處長級員工桃色新聞糾紛，原為個人私生活議題，不料傳言愈演愈烈升級為桃色交易，恐損及公司利益與股東權益，外界好奇群創如何止血，專家建議獨立董事可發動查弊，釐清事件始末與強化規範。

群創處長「出軌3女拍性愛片」全台罵爆！郁方1舉動網點頭

群創處長「出軌3女拍性愛片」全台罵爆！郁方1舉動網點頭

群創處長SM成癮！網驚見「小三泳裝辣照瘋傳」

群創處長SM成癮！網驚見「小三泳裝辣照瘋傳」

群創處長自爆疑被「正宮反擊」　醫嘆：會後悔

群創處長自爆疑被「正宮反擊」　醫嘆：會後悔

群創員工惹腥傳被炒　公司強調：從嚴處置

群創員工惹腥傳被炒　公司強調：從嚴處置

關鍵字：

群創周刊王

讀者迴響

熱門新聞

超勵志！台灣21歲AV女優考上台大

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

「極淺層地震」傳地鳴！嘉義人：以為家要塌了

快訊／新北女騎士碰撞大貨車　倒地遭輾爆頭慘死

群創處長偷吃3人妻！科技圈傳藏鏡人是正宮

中華白輸58分　網點孫思堯：別侮辱國家隊

群創處長出軌3女「自毀文」內幕　小三懷孕產子逼宮

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

廣告牆印倒立豬＋魷魚是賣啥？在地人解答

新竹5女囚禁凌虐閨蜜！她全身發黑腫脹亡

群創處長「出軌自毀文」　傳三綠帽夫找黑道逼PO

AV女優考上台大　校方：歡迎有志學生就讀「盼遵循敦品勵學校訓」

有錢男吃飯給1.7萬小費！服務生卻要他付2倍

群創「出軌處長」性癖曝光　性愛片1小時刪不完

客買鴨肉麵提7要求　老闆霸氣趕人

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面