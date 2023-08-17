群創處長爽吃3人妻！科技圈揭導火線：傳小三尪抓狂找黑道處理

▲群創光電爆出主管桃色糾紛。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

群創光電一名許姓已婚處長昨（16日）突毀滅式爆料自己亂搞男女關係，甚至列出3名女性的個資、性癖好，引發議論。對此，群創回應，將以最高道德標準處理。如今又出現新的對話截圖在網路上瘋傳，知情人士爆料，其中一名小三找黑道來處理此事。

已婚許姓處長在臉書自爆，多年來與公司供應商、客戶亂搞男女關係，會在對方來公司開會時間帶出去吃飯、開房間，一直到現在都還持續進行中。他提到，和某女拍了多部性愛影片，刪除可能要花1個小時才刪的完。

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許姓處長甚至曝光3名女子的照片、個資以及性癖好，還稱某位夠敢玩，所以買了超多角色扮演、SM、各式情趣用品。貼文曝光後，不少人以為許姓處長的臉書被盜。然而他卻更新第2篇文，強調臉書沒有被盜用，自己做的事情要負責，「是我對不起人家，我之前很愛跟供應商上酒店，台南萬豪101我也很愛去，裡面的人也都很願意被X。」

根據媒體報導，事件曝光後，LINE上流傳一則對話截圖，疑似其中一名小三的特助爆料，小三的老公得知婚外情一事後相當不能接受，因此找來黑道處理，毀滅式的爆料文也疑似因為這樣才PO出。不過事實真相，仍有待釐清。

▲其中一名小三的特助爆料，是「小六老公」找黑道處理的。（圖／翻攝自網路）

針對桃色糾紛，群創回應，本公司正進行了解中，對於員工私領域生活本公司予以尊重，若經後續調查發現有違反法令、員工行為準則原則或人事管理規範時，將依法並以最高道德標準處理，本公司向來重視員工誠信廉潔，將持續要求同仁謹慎勤勉，誠信自持，共同維護公司聲譽。

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