捷運景安站驚傳無差別攻擊！陌生女見人就開揍...她腹部受傷哭了

▲原PO貼出事發地點。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

近期國內外時不時都會傳出無差別隨機攻擊事件，想不到新北市中和區的捷運景安站昨（16）日下午也發生一名全身多處刺青、精神異常的女子，在捷運站外對路人無差別攻擊的事件，所幸攻擊者並未持刀，而是赤手空拳。對此，受害者之一也在Dcard發文透露事發經過，提醒大家若有在附近活動，務必要提高警覺。

原PO昨（16日）在Dcard發文聲稱，她當天在1時06分正要走進捷運景安站準備去公司時，突然在捷運站的景平路騎樓上被一名陌生女子攻擊，「對方是徑直朝我走來，我有發現她走得非常快，覺得有一點不對勁，怕我們兩個人走的路徑重疊會撞到她，所以有先閃開一點、往右邊閃開一步的距離，沒想到下一秒她還是轉往我這邊走來，直接朝著我的腹部攻擊。」

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▲原PO發文。（圖／翻攝自Dcard）

原PO續稱，對方當時有先做好出拳的動作，接著才用力朝她腹部揍了一拳，揍完後像什麼事都沒發生一樣，頭也不回就直接往後面走，結果後面一位灰色衣服的女生也來不及閃避，肩膀附近的部位遭到攻擊，「當下被揍的時候我先是充滿困惑，思考對方為什麼要突然揍人，後來想到自己肚子有一顆約5公分大的水瘤

害怕會因為這個重擊受到影響，所以開始感到恐懼，路邊剛好有好心的目擊證人，看到我被攻擊就前來關心我（然後我就忍不住偷哭了），後面的灰衣女生也說她有看到我被攻擊。」

至於那名陌生女子的特徵，原PO則表示，由於警方說監視器畫面不能另行錄製，所以她只好大概描述，「陌生女子走得比一般人快、身體上有多處刺青，而且頭髮非常凌亂，怕如果攔下了反而讓她拿出有攻擊性的武器、再傷害別人就不好，所以沒有人攔下她。」

後來又有一位目擊證人表示，在原PO跟灰衣女子被攻擊前，有看到前面的女生也被攻擊，「就這樣我跟灰衣女子還有2位目擊證人一起前往捷運景安站，請服務人員協助報警並調閱監視器。」

原PO也在文末表示，希望透過這篇文章提醒景安站附近的居民，注意今天發生的無差別攻擊事件，「據警方的說法，該名陌生女子有精神疾病，先前也有發生過類似的事件，具體內容不方便說明。」她也呼籲愛真的要及時，「要是今天對方拿的是刀子，我可能就不會在這裡發文章了。」

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