網紅嗆「柬埔寨料理是狗屎版泰國菜」！官方要求公開道歉

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羅傑叔叔嗆「柬埔寨料理是狗屎版泰國菜」！官方要求公開道歉

脫口秀演員羅傑叔叔。（圖／翻攝自Uncle Roger FB）

▲脫口秀演員羅傑叔叔。（圖／翻攝自Uncle Roger FB）

圖、文／CTWANT

過往就以浮誇表情、譏諷口吻聞名於網路上的脫口秀演員羅傑叔叔（Uncle Roger）近期又出包了。他近期譏諷寮國、柬埔寨的料理是「狗屎版」泰國菜，沒想到此言不僅引發網友震怒，柬埔寨官方甚至跳出來批評羅傑叔叔，要求他公開道歉。

近期羅傑叔叔在YouTube頻道上傳一段影片，影片中他直接表示「你不會想吃柬埔寨、寮國的食物」，其中他更把寮國料理用「狗屎版泰國菜」來形容。事後他也曾解釋，自己的確用狗屎一詞來形容這兩個國家的料理，原因是過去的經驗告訴他，他所吃到的柬埔寨、寮國料理，自己都不是很喜歡。

雖說食物好不好吃是個人經驗，但羅傑叔叔這番言論，自然引發不少柬埔寨、寮國網友的憤怒。也有網友直接批評，認為羅傑叔叔對於食物的喜好所發出的隨意批評，很有可能害一些在海外經營柬埔寨、寮國料理的餐廳生意大打折扣。

除了網友跳出來攻擊外，柬埔寨旅遊部日前也在FB上發出聲明，表示已經看過羅傑叔叔的影片，認為其對柬埔寨料理有著錯誤的評價，為此感到相當失望。柬埔寨旅遊部也認為，羅傑叔叔的評論已經讓柬埔寨官方對於境內的美食旅遊產生負面的影響，目前計畫與相關單位進行合作，要求羅傑叔叔向柬埔寨致歉，同時重新編輯上傳在網路上的影片。

對於網友的憤怒與柬埔寨官方的聲明，羅傑叔叔目前為止並沒有做出任何正式回應，但他卻表示，自己要與另外一名網紅合作，而該名網紅稱要做好吃的柬埔寨料理給他品嘗。

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