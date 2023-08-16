循環舊愛好物免廢市集　台東環保局19日起舉辦3場次

▲環保局19日起舉辦3場次循環舊愛好物免廢市集。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局將分別於8月19日、9月16日及10月7日上午8點至中午12點，在環保局旁草皮舉辦3場次「循環舊愛好物免廢市集」活動，歡迎有關二手物性質的單位(學校、社福團體、村里或社區發展協會)踴躍報名設攤，需透過網路報名(https://reurl.cc/XE045R)，每場次限額15個攤位，即日起受理報名至每場次活動時間前一天下午5點截止，也歡迎民眾活動當天攜帶野餐墊及二手好物前來參與，將家中閒置物品帶到活動現場交換，賦予舊物品新生命。

環保局說明，縣府舉辦「循環舊愛好物免廢市集」活動，是希望可以透過活動分享家中用不到的二手物品，落實促進循環經濟又能推動環境永續，歡迎相關單位及民眾踴躍準備各式二手好物，如生活電器、3C產品、用品、玩具、書籍、光碟、服飾、配件及包包等前來活動現場交換，以實際行動守護台東美麗環境。

環保局呼籲，每一個人都是一份改變的力量，除了讓閒置的物品得以再度活化使用外，無形中也減少廢棄物產生，讓自然資源可以有效的循環再利用，同時從生活中培養「愛物、惜物、分享、延續、循環」的好觀念！