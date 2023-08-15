台東2023長青嘉年華開跑　9／11開放縣民索票

▲台東縣政府於15日記者會上揭開活動序幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府運用公益彩券基金定於9月21、22日，辦理「倚盃氣 來聽歌」金曲演唱會以及賦你婦女系列活動「唱出新女力 憶起向前行」演唱會，縣長饒慶鈴於15日記者會上揭開活動序幕，宣布9月21、22日連續2天在縣立體育館舉辦演唱會，並將於9月11日至13日在縣府社會處開放縣民索票，一人最多索取2張，邀請全縣長輩及婦女朋友們，一同參與這場聽覺與視覺的饗宴。

饒慶鈴表示，今年縣府陸續舉辦高齡者運動暨延緩失能照護計畫、懷舊創新課程、「老花正潮」敬老好視力配鏡活動、高齡志工爺奶咖啡行動車下鄉巡迴服務等，延續去年演唱會熱情，今年縣府再次舉辦，也藉由長青嘉年華，喚起並加深社會大眾對於高齡者議題的重視與認識。

今日記者會中公布，將於9月21日下午2時舉行「倚盃氣 來聽歌」群星閃耀金曲演唱會，屆時將邀請台東的老朋友沈文程，以及向蕙玲、卓義峯、孫淑媚、蕭煌奇等精彩演出；22日晚間7時「唱出新女力 憶起向前行」賦你婦女系列演唱會，邀請主持人曹蘭、江美琪、黃妃、曾沛慈、郭靜、林曉培。連續2天演唱會皆將在台東縣立體育館登場。

2天的演唱會開放縣民入場欣賞，9月11日起至13日憑身分證可至社會處一樓服務台、縣內四個區家庭福利服務中心索票，一人最多索取2張，數量有限，索完為止。其中，21日場僅開放台東縣內65歲銀髮長輩登記索票，進場時間為12:30-13:50，請持票入場，