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8／17國際地標光雕音樂會加碼再加碼　偶像男團+光雕煙火秀

▲17日國際地標光雕音樂會場地配置圖。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲17日國際地標光雕音樂會場地配置圖。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2023台灣國際熱氣球嘉年華即將進入倒數，其中，最讓球迷期待與關注的光雕音樂會，將移師在台東海濱公園國際地標舉行，不僅將有5顆熱氣球，以及「AcQUA源少年」偶像男團等精彩節目，呈現給球迷，更將加碼精彩的煙火秀表演。

台東縣政府表示，今年國際熱氣球嘉年華活動除活動時間為期60天以外，更規劃歷年之最的9場熱氣球光雕音樂會，其中8/10鹿野高台光雕音樂會，經典的卡通音樂讓現場民眾勾起童年的回憶，佳評如潮；而即將舉行的「國際地標光雕音樂會」詢問度更甚以往。

佇立在台東海濱公園的國際地標，融合地景與公共藝術，標誌台東獨特的人文、歷史與自然景觀，獨樹一格的藤編屋頂造型也讓人為之一亮，因此將以國際地標為舞台、熱氣球光雕及煙火為幕、音樂為媒，帶給大家精彩的光雕盛宴，活動不僅將以媽祖球帶領台東球、曙光球、蠟筆球、南瓜球等5顆國內熱氣球參與，更邀請台東在地舞團「天空舞集」、鋼琴創作才子Ray黃霆睿及日前爆紅的偶像男團「AcQUA源少年」為活動帶來高水準的演出，光雕音樂會更將以加碼煙火秀讓大家在仲夏夜晚帶給觀眾美好浪漫的感官饗宴。

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