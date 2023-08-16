台東大溪國小教職員宿舍開工　饒慶鈴：盼打造安心環境

▲台東縣大溪國小教職員宿舍，16日舉行動土典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣太麻里鄉大溪國小於109學年度獲得國教署核准補助，規劃興建全新的教職員宿舍，歷經疫情與物價波動等困難，在縣府及學校團隊通力合作及爭取經費之下，111學年度順利招標，並於16日由縣長饒慶鈴等貴賓執鏟舉行動土典禮。

大溪國小原舊有宿舍已逾50年以上，相關使用設備十分老舊，在縣府的努力下爭取約770萬元中央補助款，但設計規劃完成後經歷疫情，導致缺工、缺料等因素，工程始終無法順利發包，因此縣府再另外自行編列經費約790萬元補助學校，總經費共計1600萬元，終於在111學年度順利招標，預計興建單一樓層、共計有9間房間、交誼廳等可供使用，營造「家」的氛圍環境。

饒慶鈴表示，「打造安心安全的學習環境」是縣府施政主軸之一，我們持續關注偏鄉教育發展，希望留住偏鄉每一位具有熱忱的優秀教師，為解決偏鄉服務教師的居住問題，縣府積極爭取經費投入宿舍拆除重建工程，這幾年完工的有綠島國小、尚武國小、竹湖國小等學校宿舍，提高校內教師留任的意願；而進行中的除了大溪國小之外，海端國小及關山國中宿舍已完工待驗收、霧鹿國小施工中，預計在今年底前完成，另還有三間國小工程招標中。希望未來這棟嶄新的宿舍可以滿足並提供學校教職員安全舒適的生活環境，進而解決大溪國小多年來教師流動率以及代理教師比例偏高的困境。

饒慶鈴進一步說明，除了興建宿舍帶給偏鄉教師更好的居住環境，為了提升教師留任率，在教學方面也給予縣內教師更多支持，如持續推出培力工作坊、行政減量將研習改為選修及必修，並積極打造「虛擬學校」，推動在地教師合作共創課程內容；此外，教師持有第二專長教師證者，初試分數加10%，且曾在台東縣代理的教師第一次再聘者，初試加5%、第二次再聘者初試分數加10%，希望穩定縣內師資，實施後台東子弟教師比例有提高，也得到成效。