關山鎮農會米乖乖再添新口味　中元普渡祭拜好兄弟「好事花生」

▲關山鎮農會再推出「花生」口味乖乖 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2016年關山鎮農會強勢推出「關山米乖乖」包括奶油椰子和五香2種口味，而銷售至今已經超過40萬箱。「關山米乖乖」不但成為大人、小孩都愛吃的零嘴，更是關山在地極具代表性的伴手禮首選。即日起關山鎮農會再推出經典的花生口味，伴隨即將到來中元普渡採購祭品的旺季，許多民眾鍾愛其諧音「乖乖」希望庇佑闔家平安順利。

有眼尖民眾在關山鎮農會超市和「米國學校」售架上發現，「關山米乖乖」又多出「花生」的口味，有別於銷售至今奶油椰子和五香2種選擇，「花生」口味的加入讓不少「敲碗」許久的民眾終於能夠如願。關山鎮農會總幹事邱美玲表示，關山鎮農會選擇以「關山米」取代原產品所使用的玉米粉作為原料來源，吃的時候散發出特殊的米香口味，讓「關山米乖乖」至今持續熱銷。

目前正值暑假期間許多家長帶著小朋友全家出遊，來自台北的黃先生指出，隨著中元普渡就快到了還在傷腦筋要買什麼；「關山米乖乖」就是不錯的選擇，可以買來普渡拜拜用，因為「乖乖」的商標名稱顯得相當吉利。



邱美玲指出，關山生產的稻米品質受到好評，但農會不只要協助農民銷售關山米，也希望有機會能將關山米和食品完美結合。陸續推出商品包括關山米果、米太郎丸子、關山米冰淇淋、關山鎮農會古釀醬油、關山水果醋、米香堅果酥和日前推出的「關山米脆加」等，期盼朝向讓消費者能吃出美味也能吃的健康。