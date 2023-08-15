愛國蒲部落洗臉傳說躍上大舞台　週六台東藝文中心登場

▲愛國蒲洗臉傳說，於19日晚上7點半台東藝文中心演藝廳演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

以愛國蒲部落洗臉傳說編創《靈水djaqubu》，是一齣關於部落生活與信仰的演出，天空舞集團長蔡福松以藝術手法呈現這傳奇又浪漫小村-愛與重生的故事，去年在大竹村愛國蒲長老教會的花園廣場首演，獲得藝術界極高的評價。今年重新調整，於19日晚上7點半台東藝文中心演藝廳演出。

天空舞集蔡團長表示：讓大家久等了，天空舞集睽違3年再站上藝文中心演藝廳，演的是南迴愛國蒲部落關於水、愛與重生的故事，相傳進到部落都要洗臉，所以排灣族地名就叫掬水之處。而影響部落最大的二事件，剛好跟水脫離不了關係。一個是祈禱水事件，一個是莫拉克水災，前者讓全村信主，後者讓全村摧毀及遷村。蔡團長以舞蹈及戲劇當媒介，讓觀眾感受這古老而神秘的國度及充滿恩典祝福之地。為了增加此次演出張力，此次公演特別請知名編導陳羿帆排戲，配合荏荏曼牧師現場演唱排灣族的歌聲，還原當時風災來的那一夜，處在災區的愛國蒲，當時經歷滅村遷移，從一無所有到恩典滿滿的過程。導演以「逃竄、呼喊、搏鬥、祈禱及遷徙」來演繹這段刻苦銘心的記憶。是藝文界首次以藝術手法表現莫拉克颱風的戲碼，讓大家再次感受及紀念災民受災之苦。

此次表演中除了愛國蒲的部落傳說呈現外，另外有最新力作：寫給年輕人或曾經年輕的「追光的人」舞作，描述的年輕的夢想、迷茫、自我封閉，及追求自我的旅程。是一段青春歲月的獨白，也非常值得大家細細品味!當日演出採索票入場，目前入場券已所剩不多，要看的觀眾，請洽文化處及台東馬偕醫院服務台索取。