為雇主留才！勞動部中高齡專法　助屆退勞工規劃職涯方向

▲安順居家64歲員工芳姊（左）從課程釐清未來方向。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

為活化中高齡者及高齡者勞動力，勞動部推動《中高齡者及高齡者就業促進法》，並訂定相關協助中高齡者及高齡者就業或退休再就業等措施。雲林某長照機構一名64歲員工芳姊，因是否該屆齡退休苦惱，勞動部斗六就業中心與事業單位向其提出可申請「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」找到未來方向。

斗六就業中心主任廖家偉指出，「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」是中高齡專法計畫之一，鼓勵企業協助64歲即將屆退員工辦理職涯發展、就業諮詢、創業諮詢服務等再就業準備相關措施，每一雇主每年最高可補助50萬元。

長照機構向斗六就業中心申請該計畫，並於8月13日辦理第一場次，計畫教導學員認識自我對退休定義及職涯規劃，第二場次以個別適性互動，加強留任想法，主管也陪同參與輔導，共同幫助64歲員工芳姊從職涯課程中釐清未來的方向，安撫屆齡退休的情緒和壓力。

長照員芳姐表示，快退休時我常感到緊張焦慮，幸好公司幫忙辦理的課程，讓我對未來也不會太擔憂，也讓我自己決定我想做什麼；長照機構主任溫欣菁說，現在有專法幫助留住人力實在很棒，為公司奉獻至退休年齡的員工，也許是擔心退休的生活，又或者擔心繼續留任工作狀態會不佳，能夠運用這些計畫協助屆齡退休員工找出自己的方向，為自己的人生抉擇，也是雇主的責任之一！

廖家偉補充說明，中高齡專法祭出三項補助計畫，若雇主願意留任屆退員工在原職，有「繼續僱用高齡者補助計畫」可申請最高18個月的薪資補助。若是回聘已退休者再就業，則有「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」，讓員工可傳授專業技術、經驗、技術指導或青銀世代傳承。

而即將屆退員工則適用「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」，鼓勵企業為64歲即將屆退員工提前做好職涯規劃，鼓勵事業單位因應高齡社會，運用專法改善中高齡者及高齡者就業狀況，歡迎有興趣進一步了解計畫詳情的事業單位可電洽斗六就業中心(05)5325105或就近至各就業中心及服務台洽詢。

▲雲林縣私立安順居家長照機構辦理計畫現場，員工上課互動討論之情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）