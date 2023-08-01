68歲公僕退休後再就業　斗六就服中心助他進入銀髮職涯第二春

▲斗六就業服務站辦理「銀髮人才職場重返及見習活動」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

勞動部在「中高齡者及高齡者就業促進法」下推動各種措施，以鼓勵已達退休者繼續僱用、工作分享、世代合作，以及運用各項就促工具及職務再設計，讓中高齡及高齡者能繼續投入勞動市場。日前勞發署雲嘉南分署斗六就業中心量身打造高齡者再就業四部曲，為68歲退休公務員阿清再續職涯。

68歲的「阿清伯」從公職退休後，覺得頓失生活重心，燃起重新工作的念頭，但求職路上屢遭拒絕，就算有工作也僅是代班，他為了讓自己重返職場可以有更多選擇，也曾主動報名參加照服員職訓，結束後投遞履歷仍遭婉拒。面對如此有堅強就業意願的阿清，斗六就業中心鼓勵他勇於面對自己，重新探索自我，為他量身打造就業方案。

就服員張紫婕指出，阿清有強烈的就業意願，也願意嘗試各種工作，若因年齡而難求職，非常可惜，於是幫阿清分析，因曾長期在公務基層，對於求職履歷技巧、自我性格與優勢瞭解較為陌生，推薦他先參加為期三天的「銀髮人才職場重返及見習活動」解析自己及優勢，並學會撰寫亮眼履歷及面試技巧，接著運用「特定對象及弱勢求職者服裝儀容整備服務計畫」改善服裝儀容，增加自信心，提升外在形象，最後則運用「職場學習及再適應計畫」及「僱用獎助措施」，終於獲得立勇實業股份有限公司守衛人員一職。

斗六就業中心主任廖家偉說，中高齡民眾經常退休後自我設限於年紀、體力等因素，沒勇氣去找工作，其實勞動部有多種中高齡及高齡補助計畫，像阿清參加見習活動及儀容計畫增加自信心，運用職場再適應計畫及僱用獎助措施帶來穩定工作機會等，而在面對超高齡社會缺工情形，也鼓勵雇主們轉變思維，多聘用兼具傳承經驗，也能減緩缺工的中高齡及高齡者。

▲68歲的阿清伯從公職退休再燃工作念頭，斗六就業中心鼓勵他勇於面對自己，重新探索自我，為他量身打造就業方案，順利就業。（圖／記者蔡佩旻翻攝）