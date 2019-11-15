立院三讀／雇主年齡歧視45歲以上求職者　最高開罰150萬

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會15日三讀通過《中高齡者及高齡者就業促進法》草案，條文明定雇主對求職或受僱的45歲以上民眾，不得以年齡為由給予差別待遇，若違反可處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

條文提到，為落實尊嚴勞動，提升中高齡者勞動參與，促進高齡者再尌業 ，保障經濟安全， 鼓勵世代合作與經驗傳承，維護中高齡者及高齡者 尌業權益，建構友善尌業環境，並促進其人力資源之 運用，特制定本法 。

▲高齡者及高齡者就業促進法三讀敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）



條文明定，中高齡者是指45至65歲民眾，高齡者則是逾65歲以上民眾；雇主不得以年齡為由，在招募、進用、分發、考績升遷、薪資給付、退休、解僱等事項給予差別對待，若民眾發現遭雇主年齡歧視，可向各縣市府勞動局處申訴。

條文規定，雇主不得因中高齡者申訴就將其解僱、調職。若企業對中高齡者年齡歧視，依法可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，若中高齡勞工申訴而遭雇主調職或解僱，可處2萬以上、30萬元以下罰鍰。另外，勞動部也應公布有年齡歧視的公司名稱或負責人姓名，並令其限期改善，若屆期未改善應按次處罰。

條文也規定，雇主應依所僱用之中高齡者及高齡者需要 ，協助提升專業知能、調整職務或改善工作設施，提供友善尌業環境。此外，中央主管機關為提供退休之中高齡者 及高齡者相關資料供查詢，以強化退休人力再運用 ，應建置退休人才資料庫，並定期更新。

民進黨立委吳玉琴表示，有鑒於我國人口結構高齡化，國民也有延長職業生涯的趨勢，由於現行法律保障不足，希望透過中高、高齡就業專法，保障經濟安全，提升社會參與。

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