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提升身障謀職力！勞動部雲嘉南分署推成長團...學員上課獲錄取

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 ▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心及虎尾就業中心共同舉辦「走入職場 從心開始」活動，提升身心障礙者職業選擇能力及興趣，並建立正確工作態度及認識自我求職時的優、劣勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心及虎尾就業中心共同舉辦「走入職場 從心開始」活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心及虎尾就業中心於共同舉辦「走入職場 從心開始」身心障礙者就業前準備成長團體及身心障礙暨特定弱勢者職場觀摩及職訓體驗活動等二場活動，提升身心障礙者職業選擇能力及興趣，並建立正確工作態度及認識自我求職時的優、劣勢。

成長團體的組織學習，以及參觀雲嘉南分署職業訓練場、雲林縣內對特定對象照顧有佳的豐喜食品股份有限公司，讓學員認識到團體輔導教學不但能幫助提早做好就業前準備，來到職場也能認識到企業營運方式與員工工作情形，最重要的是從過程中加強對於工廠實際作業流程及操作等工作認知觀念。

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身心障礙者就業前準備成長團體邀請南投縣德安啟智教養員資深社工督導邱英哲老師分享實務經驗，他以團體輔導方式教導學員做好就業前準備，並在團體活動中去觀察學員上情形及激發他們的潛能。

有一位全程參加成長團體的莊先生，患有輕度智能障礙，生性樂觀、不退縮，臉上總掛著笑容，畢業後很努力投履歷找工作但都沒有下文，經斗六就業中心邀請參加就業前成長團體課程努力學習，受訓期間經由中心就業媒合，在最後一次上課時將錄取工作的消息分享給大家。

另外一位來自虎尾就業中心邀請參加的陳小姐，以前從來沒有參加類似訓練課程，一開始不知道怎麼跨出第一步，到現在能有一份完整的履歷表，也獲得面試機會，深深覺得自己受到肯定。

而另名參加職場觀摩及職訓體驗活動的高先生，看到了台南職業訓練場受訓學員努力的學習及鑽研技術，燃起了他心中原本就很想學習一技之長的念頭，高先生請中心就服員幫忙留意下一期的職業訓練課程，希望在好的學習環境中，完成自己的目標。

斗六就業中心主任廖家偉表示，每位身心障礙朋友在職場上的工作態度，會比平常人更珍惜和認真，老闆願意雇用就像挖到一塊寶，而為了讓身障朋友在職場上更快適應工作環境，雇主除了可以依據不同的障礙特性調整工作流程外，也可透過政府的職務再設計相關補助，來改善工作環境、設備機具、輔具、工作條件、工作方法，使每個人都盡情發揮潛能，讓身心障礙者不再是就業上的弱勢，也為企業創造雙贏。

 ▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心及虎尾就業中心共同舉辦「走入職場 從心開始」活動，提升身心障礙者職業選擇能力及興趣，並建立正確工作態度及認識自我求職時的優、劣勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署斗六就業中心及虎尾就業中心共同舉辦「走入職場 從心開始」活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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