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2023風城藝術節第三場　唐美雲歌仔戲團8／5香山天后宮開演

▲唐美雲歌仔戲團將演出浪漫民間傳奇《白蛇傳》。（圖／新竹市政府提供）

▲唐美雲歌仔戲團將演出浪漫民間傳奇《白蛇傳》。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2023風城藝術節第三場演出，將於8月5日（六）晚間7時在香山天后宮盛大開演，邀請唐美雲歌仔戲團演出浪漫民間傳奇《白蛇傳》，由「國家文藝獎得主」唐美雲、「人間國寶」小咪等知名演員，帶領中青代演員一同演出，從既有的人物故事出發，在保留經典橋段前提下，重新改編後開啟一段全新的探索，透過「老戲新唱」重新詮釋經典戲曲。市長高虹安表示，節目開演前還有捐發票換好禮、超夯公仔扭蛋兌換活動，邀大小朋友共度美好週末夜晚。

唐美雲歌仔戲團表示，《白蛇傳》是民間發展出來的傳說故事，在久遠的歲月裡，情節逐漸生枝發葉，融入各個時空裡庶民的情感思想，時至今日依舊散發無窮魅力，成為各劇種必演的經典劇目。《白蛇傳》演繹「白蛇」的白素貞與許仙堅定不移卻又經歷磨難的愛情故事，其中最有看頭的經典橋段包含「遊湖借傘」、「端午現形」、「盜仙草」、「水漫金山」，細膩唯美的生旦文戲、精彩火熾的武打場面，邀您一同感受唯美傳說的永恆。

新竹市稅務局表示，欣賞《白蛇傳》之前，現場還有捐發票換好禮、超夯公仔扭蛋等兌換活動，民眾至會場捐7-8月份雲端或紙本發票3至50張，即可兌換好禮，有帆布袋、運動水瓶、洗衣袋、洗衣精及電影票等；捐贈雲端發票5張，則可參加超夯公仔扭蛋一次。每張發票金額10元以上且不得連號，每人限換2份，數量有限換完為止。

交通處表示，為維持活動周邊交通順暢，活動當日西濱快速公路（台61線）北上79.5公里至80.5公里路段外側開放民眾停放汽車，中華路五段648巷內宗明家具前方廣場開放民眾停放機車，開放停車時間為17時至22時。交通處籲請前來參加活動的民眾，請依現場指揮人員指示及相關導引前往會場，並遵守交通安全規則，以維安全。

2023風城藝術節演出相關資訊，請上新竹市文化局網站(https://culture.hccg.gov.tw/)查詢，或臉書搜尋新竹市政府或新竹市文化局，如有其他問題歡迎撥打03-5225161或洽1999為民服務專線。

風城藝術節場次表（免費入場）：
8月05日（六）19:00 唐美雲歌仔戲團《白蛇傳》｜香山天后宮
8月12日（六）19:00 臺灣特技團《島藝·陣魂曲》｜普天宮
8月26日（六）19:00 紙風車劇團《諸葛四郎》｜天公壇公園

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