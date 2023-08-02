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竹市圖書館制服新裝亮相　服務效能再升級

▲新竹市圖書館新制服正式亮相。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市圖書館新制服正式亮相。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市圖書館新制服正式亮相！為提升服務形象及品質，新竹市圖書館館員即日起統一制服，以嶄新專業形象在各分館為民眾服務。新竹市文化局表示，新制服延續未來新竹市圖書館總館的識別系統主要色彩，以河水綠、科技灰代表的清新與理性，展現新竹市圖書館結合人文、科技的一面。同時呼應未來總館與各分館創造出開放、探索、交流的知識空間願景，期能帶給進館民眾全新感受。

新竹市長高虹安表示，圖書館館員是服務讀者的最前線，整齊且具特色的制服所營造出的環境氛圍，是圖書館空間內最直觀的生活美學之一。市府團隊秉持「美感新竹」施政策略，制服以舒適清爽的色系及剪裁，更有利於館員提供專業親切的服務，希望透過簡約線條及清新的色彩，展現出竹市圖書館活力與設計感，讓生活美學無所不在。

高虹安特別提到，館員統一制服僅是第一步，接著將專注於提升圖書館服務品質；目前文化局正訂定圖書館工作手冊，讓各分館館舍管理、館務工作趨於標準化，後續透過評鑑制度，讓圖書館各分館對外保持一致性圖書資訊服務，對內提高工作效率與品質，提供完善親切的閱覽諮詢服務，讓讀者能有耳目一新的感受。

文化局長錢康明說明，圖書館新制服委由和圃數位有限公司林天惠設計師團隊設計，分為兩種款式，一款是方便館員穿脫及工作需要的背心，以識別色科技灰設計，並將圖書館標誌電繡於背心胸口及背部位置，讓民眾容易分辦；另一款則是以湖水綠所設計的圍裙，方便館員上架、整架使用，為讀者提供最即時的服務。

「文化局透過一系列館員訓練課程，提升圖書館專業及讀者服務品質。」文化局提到，今年首次嘗試讓各館館員試著擔任主題書展策展人，例如鹽水分館館員策畫「大膽草民」展覽，介紹藥用植物，以食為媒介、以農為師，讓讀者在書中小天地，窺得先人的智慧；龍山分館自行策畫的「一起來摺書」書展，展示各類型立體書、特色手工書，並辦理手作書工作坊，皆獲得民眾熱烈迴響。

文化局進一步說明，在新制服正式登場後，各圖書分館將有一系列的服務升級計畫，持續在圖書館軟硬體設備及多元閱讀推廣活動上精益求精，以滿足各年齡層讀者需求。竹市首座以客家文化為主題的「新竹市圖書館關東分館」亦將於10月正式開館，結合客語導覽和智慧型圖書管理系統設備，以科技結合傳統人文特色主題，打造屬於關東生活空間，亦讓竹市閱讀資源平權達到更全面發展。

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