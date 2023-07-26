旅外指揮家莊東杰　率德國百年樂團9／28竹市演出

▲新竹市長高虹安(中)、新象文教基金會董事長樊曼儂(左)與莊東杰(右)合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「光榮之聲－莊東杰與德國波鴻交響樂團」音樂會9月27日、28日、30日，分別於台北國家音樂廳、新竹市文化局演藝廳及高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳盛大開演。文化局表示，主辦單位財團法人國際新象文教基金會今(26)日於新竹市文化局演藝廳舉辦演出記者會，新竹市長高虹安受邀出席，與新象文教基金會樊曼儂董事長、莊東杰指揮共同為即將到來的音樂饗宴揭開序幕。

高虹安表示，新銳指揮家莊東杰2021年獲聘「波鴻交響樂團」音樂總監，為該樂團首位亞裔音樂總監，堪稱台灣之光。這次音樂會是台灣旅外指揮家首次率領擔任音樂總監的國外樂團返台演出，為家鄉樂迷呈現德國百年樂團的光榮之聲，相當令人期待，也希望在地好朋友們把演出的訊息廣傳出去，大家一起來聆聽這場盛宴。

高虹安說，新竹市擁有300年歷史，具備豐厚文化底蘊，匯聚全台頂尖科技人才，居民教育水準、所得高。此次全台3場音樂會中，新竹市是唯一的地方表演場館及非6都演出城市，感謝新象文教特別安排新竹市文化局演藝廳作為演出地點，這是對新竹市科技與藝文發展最大的肯定。

「這將會是一場最有人情味的一場演出！」波鴻交響樂團音樂總監莊東杰說，對音樂家來說，在舞台上演出的意念以及為何演出是非常重要的，這場音樂會所有的團員們都知道是為了他的家鄉台灣演出，相信一定能產生最特別的化學作用。很高興有機會可以帶著熟悉的家人團員回到家鄉演出，希望喜歡音樂的朋友們不要錯過，唯一一次在台灣聽德國樂團演出原汁原味的馬勒第五號交響曲的機會。

新象文教基金會董事長樊曼儂說明，新象推廣文藝活動來到了第45年，這次對她來說是最有意義的一次，因為身為新竹人，最快樂的童年都在新竹度過，這次東杰更帶領自己的樂團回到新竹，分享他對音樂的詮釋。此次演出東杰主動要求要來新竹演出，因為新竹是一個科學人文薈萃的地方，感謝市府大力的協助，盼能藉由音樂與大家一起歡慶中秋。

新竹市立愛樂管弦樂團長馮璞表示，很高興可以藉這個機會認識指揮大師莊東杰，新竹市立愛樂從創團到現在即將邁入第30個年頭，期待今年9月28日透過這場音樂會從中得到更多的靈感，將新竹市古典交響樂文化再往上提升一層樓。

文化局長錢康明說明，莊東杰是來自台灣的41歲卓越指揮家，2015年獲得哥本哈根瑪爾科國際青年指揮大賽桂冠、法蘭克福蕭提國際指揮大賽銀獎以及班貝格馬勒國際指揮大賽銀獎等多項殊榮。獲聘「波鴻交響樂團」指揮重任之後，以德奧傳統曲目為主軸加以微調、發展屬於自己音色、融合多樣性及跨文化對話、以音樂創意與社區民眾互動。指揮家莊東杰這次率領樂團訪台，除了讓德國樂團感受台灣土地之美，也希望將新竹這座兼具科技與美感的城市推薦給國際樂壇。

文化局表示，德國「波鴻交響樂團」於1919年成立，已是百年品牌，德國樂團聯盟評選為A級樂團之一，注重傳統同時保持開放心胸、自我砥礪，展現最高的音樂水準及靈活度，盛譽滿載，2度獲得德國音樂出版協會「年度最佳音樂會節目」殊榮。此次音樂會特邀烏克蘭鋼琴家亞歷山大．伽佛利佑克(Alexander Gavrylyuk)首度來到新竹，演出《德奧經典浪漫傳承》音樂會，以樂團拿手的馬勒《第五號交響曲》歌頌真摯性靈、李斯特《降 E 大調第一號鋼琴協奏曲》揮灑浪漫自由意念，在中秋假期以饗樂迷。

文化局說明，歡迎各界藝文同好9月28日晚間7時30分，至新竹市文化局演藝廳共同參與這場難得的音樂饗宴，活動詳情可至新象官網（https://pse.is/54wj8k）、「新象‧環境‧藝之美文創」臉書粉絲專頁(facebook.com/newaspect)查詢，如欲購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活(https://pse.is/55lpmu)。

更多新竹市文化局演藝廳活動詳情可至新竹市文化局官網(culture.hccg.gov.tw/)、「風城演藝 Hsinchu City Performance Hall」臉書粉絲專頁（facebook.com/dongda17）查詢。