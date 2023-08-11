世界客家博覽會開幕　高虹安開箱竹市《客家煉金術》展區

▲新竹市長高虹安受邀出席開幕式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2023世界客家博覽會今(11)日盛大開幕，為全球首次以客家文化為主題的國際性文化活動，首屆以「Travel to Tomorrow（天光日个客家）」為主軸，展現客家人遷徙至世界各地，發展出融合客家與當地文化的多元面貌，展期至10月15日止。新竹市長高虹安表示，竹市以《客家煉金術》為題策展，展現都會型客家文化蓬勃生命力，希冀透過世界客家博覽會，讓世界看見、認識與品味客家文化，感受客家族群的韌性及多元性。

高虹安受邀出席開幕式，典禮後在主辦單位陪同下參觀展館，並開箱竹市展區，她表示，新竹市做為我國重要高科技發展重鎮，相關科技產業揚名國際，竹市客家人口佔30.4%、約13.7萬人，又以東區和香山區為客家文化重點發展區。在城市的演進中，客家族群扮演功不可沒的重要角色，希望透過這次博覽會，能讓民眾看見客家在世界、台灣的重要性及其貢獻，從中認識客家、發現客家，親近客家。

高虹安感謝客委會及桃園市政府邀約策展規劃，竹市以「客家煉金術」為題策展，將客家文化結合科技運用，展現都會型客家文化蓬勃生命力，展覽以當代手法轉譯客家人的奮鬥，在傳統與科技相互輝映的竹塹城內，與其他族群共榮共好，帶來質變與提升，展現新竹市客家族群多元面容。高市長說，未來，新竹市將持續強化客家文化軟硬體改造、健全客語友善環境營造，藉以提升客家事務能見度，以達客家文化復振與提高客家認同感。

文化局長錢康明說明，「客家煉金術」分為3處子展區，序幕自幽暗的黑牆廊道開始，講述黑金町鐵道故事，描繪著山線鐵道路網之間，竹苗地區客籍工作者奮鬥的痕跡；第2展區「質變發生的場所」，參觀民眾化身為不同產業的工人，隨著沉浸式光影互動，體驗各個時代客家人參與城市產業變化的過程；第3展區闡述「金山面」客家社區的故事，以愛鄉土及倡導風空主義，讓時速300公里的高速鐵路為300歲的老樹讓路，最後在變遷中留存的老樹下，品讀近代新竹市的客家創新行動。

文化局表示，2023世界客家博覽會由客家委員會及桃園市政府主辦，展現區域治理的合作默契，結合14縣市政府聯合策展及規劃，爬梳客家文史資料，結合策展設計，表現出客家文化的精隨及軟實力，呈現客家欣欣向榮蓬勃發展，展期共計66天，除「臺灣館」及「世界館」2大主場館外，另結合多個衛星展區，並搭配客家藝文表演及地景裝置藝術等，歡迎市民蒞臨客家博覽會，體驗多元客家文化。