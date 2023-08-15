重啟「花東快」評估　規劃全長173.7公里...盼銜接「蘇花安」

▲▼公路總局於縣府大禮堂舉行「花東快速公路可行性評估重啟」第5場地方說明會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

公路總局14日上午於縣府大禮堂舉行「花東快速公路可行性評估重啟」第5場地方說明會。邀集地方政府、民代與關切本案的花蓮市、吉安鄉民眾參加，多數鄉親皆表達對快速道路之期望，希望能讓東部交通能夠往返更加便利，有一條能安全回家的路。

公路總局第四區養護工程處處長林文雄表示，「花東快」規劃本次初步評估路線為173.7公里，增加從花蓮秀林鄉崇德為起點銜接「蘇花安」（蘇花公路安全提升計畫），延續花東快速路網，沿路將設17處交流道，終點為台東市台9線，保留南延彈性。

▲花蓮縣長徐榛蔚表示，路線規劃與地點選擇皆會經過專業評估，最後定讞時也會再招開說明會向鄉親說明。

處長林文雄說，花蓮市及吉安部分，因該地區為花蓮縣人口建物最密集之處，規劃將從中央路以西佈設路廊，以最少的拆遷和徵收研擬出一條可行性路線，並計畫規畫在市區中山路與建國路設置鑽石型交流道。為避免路廊與將來鐵路高架化重疊，目前規畫沿鐵路西側通過吉安鄉，之後跨越木瓜溪進入壽豐鄉。

▲立委傅崐萁表示，「花東快」將使用高架橋型式，減少與原有道路共線，也避免土地徵收與車輛阻塞等問題。

縣長徐榛蔚表示，公路總局一直專注於台灣交通的優化改善，對於每個地區居民的特殊性與需求性也會考量納入。「花東快」的路線規劃與地點選擇皆會經過專業評估，在最後定讞時也會再招開說明會向鄉親說明。當年「蘇花改」一期的動工是上萬的花蓮鄉親北上向環保署陳情，表達對安全回家的強烈需求，才有今日這條公路。而蘇花改二期「蘇花安」、三期「花東快」等後續工程施作更需要繼續延續，將東部的交通經濟串連起來。副議長徐雪玉、鄭乾龍等在場多位議員皆也表達支持。

▲與會鄉親踴躍提出建議。

立委傅崐萁表示，所有居民的建議都將被重視，之後會將這些意見彙整，並再招開更細部的說明會，關於路線共構是否會造成交通不便，「花東快」將使用高架橋型式，減少與原有道路共線，也避免土地徵收與車輛阻塞等問題，未來將是一條快速且安全的全新道路，不論是在地子弟或觀光客都將受惠。