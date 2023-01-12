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蘇花公路一年5起坍方中斷！蘇花安通車還要10年　學者籲增監測系統

▲▼蘇花公路岩盤大規模崩塌。（圖／公路總局）

▲蘇花公路岩盤大規模崩塌。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

蘇花公路大清水路段大規模崩塌，研判花東地震加上地形雨轟炸，岩盤嚴重崩落，壓毀明隧道，交通中斷4天，1月15日下午5時搶通，據統計，蘇花路廊去(111)年發生5起坍方中斷，雖公總已推動蘇花安計畫，不過10年後才能通車，學者表示，應給東部一條安全回家的路，完工前危險路段應增設監測系統事先預警。

蘇花公路昨(11日)午夜發生嚴重坍方，明隧道遭岩盤壓毀，隧道內滿是石塊，所幸當時無車輛通過災害點，幸運無人傷亡。不過根據公路總局統計，去年蘇花路廊整年度也發生5起坍方中斷事件，其中111年9月14日，宜蘭縣南澳鄉省道台9丁線39K+800~39K+900發生道路土石流阻斷，雙線交通一度中斷近2小時。

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111年10月7日，受持續性強降雨影響，蘇花路廊也連發生2起坍方中斷，包括宜蘭縣南澳鄉省道台9丁線33K+700~49K+000道路土石流阻斷，交通中斷將近1天；花蓮縣秀林鄉省道台9丁線59K+000~63K+600邊坡坍方，交通也中斷將近1天。

▲▼蘇花公路岩盤大規模崩塌。（圖／公路總局）

▲蘇花公路岩盤大規模崩塌。（圖／公路總局）

111年10月3日，受奈格颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，蘇花公路共線路段台9線119.4公里東澳至南澳路段邊坡坍方道路阻斷，交通中斷約4小時；111年11月1日，受奈格颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，台灣東部大雨，蘇花公路38.95公里處上邊坡坍方，交通雙向阻斷約2小時。

成功大學土木系講座教授朱聖浩表示，從蘇花公路大清水坍方相當嚴重，花再多錢打造的明隧道也承受不住上方崩落的整區岩盤，所幸運氣很好，沒有傷亡，明隧道只能擋住小型坍方，大型岩盤滑落不可能擋得住。

▲▼蘇花公路清水隧道發生坍方事故。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼蘇花公路岩盤大規模崩塌。（圖／公路總局）

▲▼蘇花公路大清水路段崩塌。（圖／公路總局提供）

朱聖浩指出，蘇花公路原規劃推動「蘇花高速公路」，如果是高快速公路等級，就會進行詳細地質調查，但因後來變成省道等級，因土壤或岩盤累積降雨，土壤水的壓力很大，就會產生很大力量坍方，最好是有更高等級道路讓東部人行駛，站在環評角度，也要思考給東部一條安全回家的路，是做人基本道理，台北、台中和高雄交通建設方便，享受道路優勢，但東部卻連一條高速公路都沒有，台灣建設技術超高，克服各方問題做一個環島高速公路已不是問題。

由於蘇花路廊未納入蘇花改路段已規劃推動蘇花安改善，大多設計長隧道和橋梁，屆時可減少坍方威脅，不過121年底才能完工，距離通車仍要10年時間，朱聖浩表示，短期內公路總局應該將蘇花路廊危險因素調查清楚，針對危險高風險路段可設計監測系統，崩塌非一夕造成，土壤水壓過大或有滑動，透過監測和偵測系統可事先預警和調查，這次運氣很好，沒人傷亡，但下次就不知道了，人命是最重要的。

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