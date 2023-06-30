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出院前完成照護準備！花蓮銜接長照2.0 　提供4大包服務

▲▼花蓮去年完成799人次評估，讓病人出院返家後就能即時使用長照服務，紓解照顧困境。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

▲▼花蓮去年完成799人次評估，讓病人出院返家後就能即時使用長照服務，紓解照顧困境。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應高齡化社會帶來的照顧壓力，花蓮縣積極推動出院準備銜接長照2.0服務，讓有急迫使用長照服務之住院民眾於出院前，透過醫院專業醫療團隊在醫院端即可進行長照失能評估，於出院後迅速獲得「照顧及專業服務」、「喘息服務」、「交通接送服務」、「輔具及居家無障礙環境改善」等長照四大包服務，縮短長照服務等待時間。
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，面對急性醫療出院後面對隨之而來的長照需求，在日益短少的家庭照顧人力下，往往更感壓力以及無所適從，醫院可協助連結長照管理中心人員，銜接後續長照服務。花蓮縣自2017年積極推展出院準備銜接長照服務友善醫院，目前已有8家醫院加入，去年共完成799人次評估，讓病人出院返家後就能即時使用長照服務，紓解家庭照顧困境。其中接受過服務的項目中，以「協助沐浴」為最多，因此，不論是第一次發生長照需求的新手家庭，或者因為被照顧者產生病情變化，有長照需求個案都能在出院時與長照服務連結上。

▲▼花蓮去年完成799人次評估，讓病人出院返家後就能即時使用長照服務，紓解照顧困境。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
被照顧者陳伯伯分享，原本是大家羨慕的活耀長者，因為COVID-19出現嚴重的肺炎症狀，出院時仍需要他人協助下床與坐輪椅活動，醫院評估人員在出院前完成長照等級評估並透過出院準備跨專業團隊建議使用居家復能照護，另透過輔具租借輪椅、助行器，協助日常活動，陳伯伯回到家後，即時的居家服務介入，緩解家人照顧上的壓力，透過物理治療師到家教導陳伯伯及家屬在家練習簡易復能活動，漸漸地可以完成自行起床、如廁活動，陳伯伯漸漸恢復自信，並表示他最想要的是走去附近便利超商買杯咖啡喝。

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▲▼花蓮去年完成799人次評估，讓病人出院返家後就能即時使用長照服務，紓解照顧困境。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
出院準備無縫接軌長期照顧服務讓民眾出院前，即可透過醫院之評估人員在病床前進行長照失能評估，後續再由照管專員及A單位個管員依據評估等級以及給付額度，與個案及其照顧者討論長照服務需求，即時銜接長照服務，使民眾能安心返家，若住院民眾即將出院且有長照服務需求者可與醫院出院準備小組或撥打長照專線1966提出申請。
 

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