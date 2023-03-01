立院交委會考察宜蘭交通　鐵公路建設進度出爐！蘇花安121年完工

▲立法院交通委員會、交通部長王國材今率隊赴宜蘭考察交通建設。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今(3/1)考察宜蘭交通建設，交通部長王國材要求加速辦理高鐵延伸宜蘭、宜蘭鐵路高架化、國5銜接蘇花改及蘇花安等計畫，並支持宜蘭交通及觀光建設，其中蘇花安目標115年發包，121年完工。

立法院交通委員會今考察宜蘭地區交通建設案，並聽取交通部各單位簡報交通建設執行情形，其中觀光建設，觀光局說明，蘭陽五漁村計畫範圍位於東北角暨宜蘭海岸國家風景區，除補助宜蘭縣政府辦理五漁村建設計畫外，周邊據點硬體空間也推動改善，包括舊草嶺隧道南口、大里遊客中心、外澳服務區及龜山島遊客中心等；另管理處推動「頭城鎮五漁村觀光發展規劃案」、「浪漫環境氛圍營造案」、「生態旅遊推動計畫案」，五漁村旅遊軸線串聯台灣最美山海明珠。

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鐵道建設部分，鐵道局說明，高鐵延伸宜蘭及宜蘭鐵路高架化計畫刻辦理綜合規劃及環評作業，宜花東鐵路提速計畫辦理可行性研究中，未來各計畫完成後，於北宜間廊帶將有台鐵及高鐵共四股軌道系統，改善台鐵東部鐵路一票難求。另宜蘭至羅東間既有台鐵車站及路線將改建為高架化、消除9座平交道、增加宜蘭新站整合高鐵延伸宜蘭計畫，各計畫期程將如期如質落實推動。

▲交通部長王國材與立院交通委員會視察宜蘭交通。（圖／交通部）

至於公路建設部分，交通部高公局及公路總局於宜蘭縣推動辦理國道5號銜接蘇花改、台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城、台2庚延伸線、台9線蘇花安計畫及台9線蘭陽大橋改建等多項建設。其中國道5號銜接蘇花改案，高公局去(111)年5月27日決標展開綜合規劃作業中，未來計畫完工通車將可分流穿越性旅次，改善蘇澳地區交通；宜蘭縣政府為改善冬山地區聯外交通，爭取國道5號增設冬山交流道，高公局今(112)年1月30日召開審查會議，並已請縣府依據審查意見再修正並加強論述補充可行性評估報告中。

此外，省道部分，公路總局說明，「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」將規劃提供一新路線分流客貨運提升用路安全，在減少環境衝擊前提下，尋找可行路廊，預計今年10月召開地方說明會蒐集地方意見後納入方案，並於今年年底提出可行性期末報告。至於地方長期關心的台2庚延伸線興建計畫，公路總局刻依行政院審議意見修正可行性評估報告，將俟行政院核定後接續辦理綜合規劃及環境影響評估。

蘇花安計畫正辦理環境影響評估作業，預計113年至114年除配合環評審查作業外，也將積極辦理建設計畫報核及設計、用地取得等作業，以朝115年工程發包及121年完工為目標趕辦。台9線線蘭陽大橋改建已先行完成可行性評估工作，後續配合水利署公告河川治理計畫後，即可確認橋梁改建方案加速推動。

▲交通部長王國材與立院交通委員會視察宜蘭交通。（圖／交通部）

交通部長王國材表示，此次考察計畫皆為宜蘭地方期盼多年的重大交通建設，關乎宜蘭縣甚至是整個東部未來百年長遠發展，也是宜蘭民眾高度關注的重要議題，發展宜蘭的交通建設不僅能夠提升當地的交通運輸能力，也將對當地的經濟發展和土地利用帶來深遠且正面的影響。

王國材指出，交通部將全力支持與協助宜蘭縣發展各項交通建設，帶動地方發展，未來也期許與宜蘭縣政府密切合作，落實並推進宜蘭縣的交通建設，促進地方經濟發展並提升民眾的生活品質，共創中央、地方與民眾三贏局面。