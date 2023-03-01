　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

立院交委會考察宜蘭交通　鐵公路建設進度出爐！蘇花安121年完工

▲▼立法院交通委員會、交通部長王國材今率隊赴宜蘭考察交通建設。（圖／交通部）

▲立法院交通委員會、交通部長王國材今率隊赴宜蘭考察交通建設。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

立法院交通委員會今(3/1)考察宜蘭交通建設，交通部長王國材要求加速辦理高鐵延伸宜蘭、宜蘭鐵路高架化、國5銜接蘇花改及蘇花安等計畫，並支持宜蘭交通及觀光建設，其中蘇花安目標115年發包，121年完工。

立法院交通委員會今考察宜蘭地區交通建設案，並聽取交通部各單位簡報交通建設執行情形，其中觀光建設，觀光局說明，蘭陽五漁村計畫範圍位於東北角暨宜蘭海岸國家風景區，除補助宜蘭縣政府辦理五漁村建設計畫外，周邊據點硬體空間也推動改善，包括舊草嶺隧道南口、大里遊客中心、外澳服務區及龜山島遊客中心等；另管理處推動「頭城鎮五漁村觀光發展規劃案」、「浪漫環境氛圍營造案」、「生態旅遊推動計畫案」，五漁村旅遊軸線串聯台灣最美山海明珠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鐵道建設部分，鐵道局說明，高鐵延伸宜蘭及宜蘭鐵路高架化計畫刻辦理綜合規劃及環評作業，宜花東鐵路提速計畫辦理可行性研究中，未來各計畫完成後，於北宜間廊帶將有台鐵及高鐵共四股軌道系統，改善台鐵東部鐵路一票難求。另宜蘭至羅東間既有台鐵車站及路線將改建為高架化、消除9座平交道、增加宜蘭新站整合高鐵延伸宜蘭計畫，各計畫期程將如期如質落實推動。

▲▼交通部長王國材與立院交通委員會視察宜蘭交通。（圖／交通部）

▲交通部長王國材與立院交通委員會視察宜蘭交通。（圖／交通部）

至於公路建設部分，交通部高公局及公路總局於宜蘭縣推動辦理國道5號銜接蘇花改、台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城、台2庚延伸線、台9線蘇花安計畫及台9線蘭陽大橋改建等多項建設。其中國道5號銜接蘇花改案，高公局去(111)年5月27日決標展開綜合規劃作業中，未來計畫完工通車將可分流穿越性旅次，改善蘇澳地區交通；宜蘭縣政府為改善冬山地區聯外交通，爭取國道5號增設冬山交流道，高公局今(112)年1月30日召開審查會議，並已請縣府依據審查意見再修正並加強論述補充可行性評估報告中。

此外，省道部分，公路總局說明，「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城可行性評估」將規劃提供一新路線分流客貨運提升用路安全，在減少環境衝擊前提下，尋找可行路廊，預計今年10月召開地方說明會蒐集地方意見後納入方案，並於今年年底提出可行性期末報告。至於地方長期關心的台2庚延伸線興建計畫，公路總局刻依行政院審議意見修正可行性評估報告，將俟行政院核定後接續辦理綜合規劃及環境影響評估。

蘇花安計畫正辦理環境影響評估作業，預計113年至114年除配合環評審查作業外，也將積極辦理建設計畫報核及設計、用地取得等作業，以朝115年工程發包及121年完工為目標趕辦。台9線線蘭陽大橋改建已先行完成可行性評估工作，後續配合水利署公告河川治理計畫後，即可確認橋梁改建方案加速推動。

▲▼交通部長王國材與立院交通委員會視察宜蘭交通。（圖／交通部）

▲交通部長王國材與立院交通委員會視察宜蘭交通。（圖／交通部）

交通部長王國材表示，此次考察計畫皆為宜蘭地方期盼多年的重大交通建設，關乎宜蘭縣甚至是整個東部未來百年長遠發展，也是宜蘭民眾高度關注的重要議題，發展宜蘭的交通建設不僅能夠提升當地的交通運輸能力，也將對當地的經濟發展和土地利用帶來深遠且正面的影響。

王國材指出，交通部將全力支持與協助宜蘭縣發展各項交通建設，帶動地方發展，未來也期許與宜蘭縣政府密切合作，落實並推進宜蘭縣的交通建設，促進地方經濟發展並提升民眾的生活品質，共創中央、地方與民眾三贏局面。

ET快訊
白癡公主爸過世陽明山送別　低調辦法事：到天上別頑皮啦
快訊／疫情調查報告出爐　監委：衛福部應公開完整疫苗決策資訊
快訊／台南市府遭攻擊！　一整排玻璃門全破
快訊／淡水夫妻遭休旅車撞倒　妻慘死丈夫急救中
台中21歲女被當狗！鐵鍊拴住　4男凌虐她3天
林萱瑜點頭嫁Junior　飛帛琉「4女比基尼脫了」
婚禮大伯搶坐主桌！　新娘怒發文公審結果GG
《超偶》冠軍瞞婚多年！　鬆口認：已經離婚了
獨家直擊／蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男友是頂大碩士！她讀「私立大學」內心爆自卑：怕被議論

立院交委會考察宜蘭交通　鐵公路建設進度出爐！蘇花安121年完工

崑大再添一流師資　聯電榮譽副董宣明智擔任榮譽講座教授

威力彩明飆10億！「4星座」得獎運旺　中獎秒把老闆開除

重達188公噸！智利櫻桃再爆12批違規　全驗出同款「禁用農藥」

1圖看懂猴痘症狀！本土個案現蹤新竹　匡列12人「1人高風險」

極短程航線喝不到「星宇特調」　網求改罐裝！官方打回票曝理由

疫情趨緩！大安濱海樂園開放戲水衝浪　退役海龍蛙兵守護安全

Toyz飲料店CP值完勝「再睡5分鐘」？網反挺滴妹：價錢其實很合理

獨家直擊／蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

男友是頂大碩士！她讀「私立大學」內心爆自卑：怕被議論

立院交委會考察宜蘭交通　鐵公路建設進度出爐！蘇花安121年完工

崑大再添一流師資　聯電榮譽副董宣明智擔任榮譽講座教授

威力彩明飆10億！「4星座」得獎運旺　中獎秒把老闆開除

重達188公噸！智利櫻桃再爆12批違規　全驗出同款「禁用農藥」

1圖看懂猴痘症狀！本土個案現蹤新竹　匡列12人「1人高風險」

極短程航線喝不到「星宇特調」　網求改罐裝！官方打回票曝理由

疫情趨緩！大安濱海樂園開放戲水衝浪　退役海龍蛙兵守護安全

Toyz飲料店CP值完勝「再睡5分鐘」？網反挺滴妹：價錢其實很合理

獨家直擊／蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」在地人曝原因

日本國中隨機砍人！　少年持刀狂砍60歲男老師：就是想殺人

近8成台灣企業看壞2023年經濟　創歷史新高

曝張忠謀睡前必做1事！張淑芬揭幸福秘訣：2人度假42天沒吵過架

林務局關山工作站贈苗活動　2張發票兌換1株

3千萬人大型研究：每天快走11分鐘　可降低23%早逝風險

缺蛋荒蛋商哄抬價格高漲？　公平會主委曝市場稽查結果

男友是頂大碩士！她讀「私立大學」內心爆自卑：怕被議論

快訊／疫情調查報告出爐　監委：衛福部應公開更完整疫苗決策資訊

宋偉恩再接BL劇化身黑道老大！　謝承均、亮哲同台飆戲

于美人認身邊有「大仁哥」！　兒子「單眼近全盲」嘆：多希望孩子能當兵

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

生活熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

他送餐騎上國道服務區　秒吃罰單

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

蔥油餅闆娘耍老千！　找錢300變200影片曝

新竹球場「積水不退」原因超扯　4千萬排水預算竟全刪

3月6大新制一次看　校園口罩令解除

「6450之亂」北一女畢旅今如期出發　校方：只有零星學生取消報名

快訊／首見本土猴痘「一次爆2例」　感染源調查中

老闆突宣布「春酒吃八方雲集」！1人預算超扯曝光

更多熱門

相關新聞

獨／蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」原因曝

獨／蔥油餅闆娘魔手彈鈔　連2天「雙關」原因曝

有一名女網友2月27日在Dcard發布影片指控宜蘭蔥油餅店，老闆娘在收了錢後用有如魔術師的手法，撥掉其中一張鈔票，再多向客人收錢，引起軒然大波，店主女兒隔天雖然道歉澄清，但不少網友不領情。《ETtoday新聞雲》今(1日)前往宜蘭重返現場，店家並未開門營業，撥打營業電話也沒接，附近店家表示，蔥油餅店已經2天沒營業了，應該是事情鬧大後休息避風頭。

車票毀損、電子票無法顯示　高鐵新制「補發原座位車票」免手續費

車票毀損、電子票無法顯示　高鐵新制「補發原座位車票」免手續費

喊話幫幫基隆！謝國樑怨台鐵不溝通　局長回應「評估出爐將報告」

喊話幫幫基隆！謝國樑怨台鐵不溝通　局長回應「評估出爐將報告」

謝國樑爭取台鐵加開「基隆-南港直達車」　王國材：留給專業討論

謝國樑爭取台鐵加開「基隆-南港直達車」　王國材：留給專業討論

預售屋換約限制見效　林右昌：成交量減少35％

預售屋換約限制見效　林右昌：成交量減少35％

關鍵字：

宜蘭交通高鐵延伸台62線瑞濱蘇花安鐵路高架王國材交通部立法院

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

38歲柯佳嬿沒生「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

今年6次補班還剩3次　人總：未來5年調整放假均不超過3次

LuxyGirls啦啦隊「丁字褲一字馬」干擾罰球

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

蔡天鳳10歲就認識現任尪！15歲被前夫奪愛

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

丟丟妹離婚了！確定掰了王心正3年婚

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

《超偶》冠軍驚爆瞞婚多年！

蔡天鳳遭碎屍　命理師曝「名中有1字」要注意

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面