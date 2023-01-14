蘇花大清水路段岩盤崩！蘇花安趕辦環評　「拚115年發包施工」

▲蘇花公路歷經3天日夜搶修，預計明天下午搶通。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

台9線蘇花公路大清水路段邊坡岩盤崩落，壓毀明隧道導致交通雙向中斷，該路段也已納入蘇花安計畫，未來將設置9.7公里長隧道，公路總局表示，蘇花安公路總局趕辦環評中，將於今年底送環保署審查同意後，預計115年發包施工，121年完工。

公路總局表示，「台9線蘇花公路安全提升計畫」(蘇花安)辦理台9線東澳-南澳路段、和平-和中路段及和仁-崇德路段改善，全長計25.4公里，其中和仁-崇德路段長14.3公里中，規劃9.7公里長隧道，起自台9線仁水隧道北口北側以長隧道興闢終點於崇德地區出洞，避開易崩塌路段，目前辦理環評作業中，將於112年底提送環保署審查，公路總局規劃113年至114年除配合環評審查作業外，也將提前辦理建設計畫研擬及設計、用地取得前置作業，以朝115年工程發包及121年完工為目標趕辦。

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公路總局指出，蔡英文總統上任後，極重視蘇花公路交通改善，除要求積極辦理當時施工中之蘇花改工程外，107年7月21日時任行政院賴清德院長視察該工程，為回應地方期盼，即宣示啟動蘇花公路安全提升可行性評估作業，即於蘇花改109年全線通車前即已啟動。

▲蘇花公路歷經3天日夜搶修，預計明天下午搶通。（圖／公路總局）

公總進一步表示，期間公路總局同步辦理蘇花安可行性評估及蘇花改工程施工，行政院108年12月20日核定蘇花安可行性評估後，即接續啟動綜合規劃及環評作業，因路線經過南澳、武塔、和平、崇德等聚落，為蒐集民眾意見及能兼顧地區發展，計召開4 場公開說明會，溝通協調以研擬妥適方案，為加速期程，同步辦理環評作業中。

由於蘇花安路線經過太魯閣國家公園範圍，依據環保署「動物生態評估技術規範」規定，應進行完整四季生態調查，公路總局表示，該案正進行環評趕辦作業中，將於112年底提報環保署審查，並朝121年完工為目標趕辦，後續本工程完成後，蘇澳至崇德路段除線型更加優化外，亦可減少目前蘇花改(台9線)與台9丁共線路段，因劇烈氣候而進行之預警性封閉頻率，達到全天候服務用路人之目標，提供花東民眾一條安全回家的路。