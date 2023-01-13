遭轟沒臉見花東人！交長：馬政府只做蘇花改　蔡上任推動蘇花安

▲蘇花公路岩盤大規模崩塌。（圖／公路總局）

記者李姿慧／台北報導

蘇花公路大清隧道岩盤崩塌，交通部長王國材今前往現勘，針對藍營立委傅崐萁質疑蘇花安在哪、轟民進黨沒臉面對花東人民，王國材表示，大清水路段已納蘇花安計畫，馬政府時代僅規劃做蘇花改，蔡政府上任後推動蘇花安，坦言花東交通條件比較差，給花東居民一條安全回家的路，願意全力以赴。

交通部長王國材今(1/13)表示，大清水隧道南口上邊坡崩落造成道路阻斷，公路總局成立前進指揮所，兩端工作面日夜趕工，希望1月15日周日下午5點完成通車，先就大石塊做碎解動作，把土石清除，並進行上邊坡土石刷坡、明隧道上方土石處理，預計15日通車後，繼續在邊坡和路權範圍外施作邊坡和明隧道補強動作。

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王指出，除中橫、台7甲和台14甲替代路線外，今天全面啟動海運疏運，今有4艘船已陸續到花蓮港，包括台北快輪、合富輪、軍艦、凱旋8號，昨天開始陸續把船集結到花蓮港，台北快輪還在平潭也情商快回來，其他船在基隆港也請相關船員就位，今天都會趕到花蓮港，航港局局長也在現場指揮，用領號碼牌方式訂位，不會讓使用者等太久，台鐵也加開區間車，宜蘭到花蓮每天12列次，花東往台北每天運蔬果貨卡也可上台鐵平台車往北送，短時間先解決道路中斷造成的不便。

針對民眾反映海運航程時間太長，花蓮到宜蘭要花3個小時，王國材表示，一般船速都是20到30海浬，本來就比車輛還慢，除民間的船外，軍方海軍派出軍艦支援，盡量減少大家不方便，盡全力來做，非常時期再請民眾多體諒。

▲交通部長王國材現勘蘇花公路搶修。（圖／公路總局）

台鐵局長杜微表示，因應蘇花公路中斷加開區間車，昨天和今天北花搭乘率5成，宜花區間快車約3成到4成，提供運能充足，蔬果運送昨天啟動，載送蔬果卡車可以上鐵路平車直接運送到蘇澳新站，接續公路行程，目前申請只有一輛，台鐵後續準備很充分編組可以支援和因應。

公路總局局長陳文瑞則表示，除台鐵加開班次外，公路花蓮阻斷不能往宜蘭方向，目前也已經開放中橫讓小客車和中巴通行，可從台8線中橫公路往台14甲線後接埔里往國6到中部，另一個可走台8線中橫公路到梨山接台7甲到宜蘭接國5，過往中橫因管制每天約200輛通行，昨天接近800輛，增加快4倍，部分民眾沒有搭火車則是走替代道路通行。

由於國民黨立委傅崐萁質疑，民進黨執政以來，第二期蘇花安在哪裡？動工仍遙遙無期，砲轟民進黨沒有臉面對花東人民。王國材則表示，這一段大清水隧道已納入蘇花安和仁到崇德段改善，蘇花安評估時就有討論到這段邊坡較不穩定，因此提出很多方案討論，初步規劃設置9.7公里長隧道，徹底避開坍方風險。

▲交通部長王國材現勘蘇花公路搶修。（圖／公路總局）

王國材強調，在蔡政府上任後，除了讓蘇花改在109年完工通車外，也同時啟動蘇花安，過去馬政府時代只是要做蘇花改，並沒有要做蘇花安，但我們覺得其他任何一段有安全疑慮，政府應該站出來做，因此同時啟動蘇花安，108年蘇花安也通過可行性研究，現在正在做環評，因蘇花安除了橋樑、隧道外，也經過太魯閣國家公園，環評要做到年底，用一年四季環評來說服環評委員，不管是蘇花改完工，以及推動蘇花安，都是盡力在完成，是政府必須全力以赴的工作。

王國材指出，蘇花安估計121年會完工，目前將依照該時程進行，花東的確在整個交通條件比較差，給花東居民一條安全回家的路，交通部願意全力以赴來做。