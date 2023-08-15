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律師願「ALL IN賭高虹安有罪」　舉2理由：不會用政治迫害形容

▲▼ 民進黨新竹市議會黨團今（10）日赴新竹地檢署告發市長高虹安涉違反招標程序。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲高虹安依貪污罪遭起訴。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費共46萬元，14日依違反《貪污治罪條例》遭檢方起訴，引發各界熱議。對此，網紅「黑心律師」楊律師14日就在臉書分析，以法律層面來看，高虹安的辯護策略勝率極低，直言「若有開賭盤，我會ALL IN全部財產賭她有罪」，並舉出兩大理由表示，此事不會用政治迫害或司法迫害來形容。

楊律師表示，研究了高虹安的起訴書，漫長的任期內才灌水46萬多元，他坦言，金額很少，但他不會用政治迫害或司法迫害來形容，有兩大理由。

第一，楊律師指出，原來立委每月有50萬左右的額度可以用來付助理費及加班費，而高虹安只請了4位助理，每月只付了25萬左右的助理費及加班費，所以還有25萬元不拿很可惜，這他能理解，但正常人會想到的方法是要就「多請幾位助理」，要就「調高這4位助理的薪水」，要就「二者併行」，但高虹安卻選了最機車的方法「不增加助理，也不加薪，想辦法浮報，浮報的差額再交還給自己」，雖然如前所述，浮報金額很少，但他直言，「這種小錢就給窮困小助理賺就好了，小助理感動之餘也會更認真加班工作，妳貪這小錢幹嘛？」

第二，楊律師提到，原來永齡基金會每月贊助高虹安10萬，言下之意，每年120萬，四年任期共480萬，他坦言，「這會讓人好奇『立委或巿長近乎被包養，會不會乖乖聽乾爹的話？』」

針對法律層面，楊律師表示，檢察官起訴罪名是「貪污治罪條例第5條第1項第2款公務員利用職務上之機會詐取財物罪」及「刑法第214條使公務員登載不實罪」，為了讓大家都能聽懂，以下簡稱「灌水報帳罪」，如果他是檢察官，想讓高虹安有罪，他模擬情形後試想，假設高虹安沒灌水，是真的付助理們高薪，助理們再自願退部分錢給她，有些支出，錢是助理們代墊，她有再還錢給助理。

楊律師指出，直接退到最後一步，假設高虹安說的是真的，月初是助理代墊，月中高虹安還錢給助理，這都和犯罪的要件無關，只要高虹安月底有灌水報帳的行為，高虹安仍成立「灌水報帳罪」。

因此，楊律師認為，即使高虹安能證明說的都是事實，即使檢察官退到最後一步全部相信，仍可能讓高虹安坐牢，更遑論高虹安未必能證明她的說法，檢察官絕對寸步不讓而盡全力去拆穿她，所以高虹安的辯護策略勝率極低，「若有開賭盤，我會ALL IN全部財產賭她『有罪』。」

楊律師最後提到，若他是高虹安的律師，偵查中就會認罪，除了交回灌水浮報的錢，還會並加倍捐款給國庫，力拼免刑或減刑，即使高虹安剛選上巿長而前景看好，他都不會拼無罪，「勝率低，就要蓋牌，千萬別因得失心而越賭越大，妳輸不起。」

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