羅智強護航高虹安　苗博雅批：神邏輯！分不清助理費和特支費

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

新竹市長高虹安任立委期間被告發涉詐領助理費，台北地檢署14日依違反《貪污治罪條例》起訴。對此，國民黨立委參選人羅智強開轟，若依2007年檢方不起訴駐日代表謝長廷、前行政院長蘇貞昌特別費的標準，「要把高虹安關起來OK，請把蘇貞昌和謝長廷一起關起來」；而台北市議員苗博雅則反擊，羅智強以牛頭不對馬嘴的「首長特別費」為「詐領助理費」的案件護航令人感嘆，戴上藍綠的有色眼鏡，真的會讓人看不到黑白。

對於羅智強要求依照2007年檢方不起訴駐日代表謝長廷、前行政院長蘇貞昌特別費的標準，開轟「請把蘇貞昌和謝長廷一起關起來！」苗博雅14日晚間在臉書發文痛批，「神邏輯！羅智強當過總統府副秘書長，也當過台北市議員，怎麼分不清楚助理費和特支費？」

苗博雅指出，前總統馬英九也曾捲入特別費爭議，現行的「民代助理費」和過去的「首長特別費」性質完全不同，不可輕率混為一談。民代助理費和立院助理加班費都屬於助理薪資，由立法院或議會，直接匯到助理帳戶，一毛錢都不會進到民代個人帳戶，沒有一毛錢屬於民代本人。

苗博雅透露，勞動契約薪水多少就匯多少，加班多久就領多少，不能以少報多，更不能從公庫領出不該領的錢。過往的首長特別費，因為法令規定有灰色地帶，一部分經費不需要單據核銷，因而成為首長個人任意支配的收入。後來，因為衍生貪腐爭議，藍綠重要人士紛紛中箭落馬，所以才修法明確化，讓特別費從此不再是首長的個人小金庫。

苗博雅坦言，她曾深入挖掘台北市前勞動局長陳信瑜詐領特別費、洩密案，當時前台北市長柯文哲堅持力挺陳信瑜，繼續讓他擔任局長。但在2023年3月，陳信瑜被台北地檢署依違反《貪污治罪條例》、刑法《洩密罪》等起訴。

苗博雅表示，她在議員任內不分黨派地揭發弊端，即使是民進黨籍的陳信瑜也不曾手軟，羅智強雖然自稱戰將，但在他台北市議員任內，卻沒有揭發貪污。她說，基於無罪推定原則，現在不能說高虹安有罪，必須等待法院判決，但高市長被起訴是事實，即使是辯護律師，也應該基於證據、事實、法理辯護，「怎麼會去瞎扯特別費？」

苗博雅批評，羅智強以牛頭不對馬嘴的「首長特別費」為「詐領助理費」的案件護航，真的令人感嘆。此外，她也質疑，如果高虹安是民進黨，羅智強會這樣護航嗎？戴上藍綠的有色眼鏡，真的會讓人看不到黑白。