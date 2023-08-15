朱立倫聲援高虹安遭疑　謝衣鳯：的確須了解司法是否因黨派有別

▲謝衣鳯（圖中）15日上午出席國民黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席朱立倫昨聲援被依《貪汙治罪條例》起訴的民眾黨籍新竹市長高虹安，據媒體報導，朱此舉被形容為「林耕仁事件」翻版，引發討論。對此，國民黨立委謝衣鳯今（15日）表示，的確必須要了解，現在司法判決，是否不同黨派會面對不一樣的處置？她希望司法能一視同仁，不是民進黨的政治人物就給予特別待遇。

高虹安被控涉嫌在立委期間詐領助理費46萬，台北地檢2度傳喚高說明，歷經8個月偵辦，昨依《貪汙治罪條例》、《造文書罪》起訴高。朱立倫昨在彰化受訪時表示，尊重司法，呼籲不要因政治因素針對特定人選，相信法律一定要還給高虹安清白，為高虹安加油。

然而據媒體報導，朱立倫此舉被黨內人士解讀是變相助長基層看衰國民黨2024總統參選人侯友宜，宛如「林耕仁事件」翻版。另也傳出，朱立倫此發言事前未跟侯友宜及侯友宜競辦執行長金溥聰溝通。

謝衣鳯15日在國民黨立法院黨團記者會上表示，的確必須要了解，現在司法判決，是否不同黨派會面對不一樣的處置？如果高虹安是清白，那司法就應該回給她清白。而如果未來有任何國民黨委員或其他首長面臨到同樣問題，希望司法能一視同仁，不是民進黨的政治人物就給予特別待遇。

針對力挺高虹安一事，朱立倫則表示，這是一個基本態度，希望民進黨不要因為政黨之別、不同立場，而有不同的司法對待，這也是長期以來民眾的質疑。朱也說，「難道我們要對於同為在野聯盟，或者是同為在野陣營的這些朋友，要落井下石嗎？不可能，大家當然是應該至少希望能夠最後還給她清白。」

至於媒體的報導，朱立倫表示，這是標準的存心製造對立、見縫插針，想要造成藍營的問題，沒有這回事。