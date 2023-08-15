批賴勁麟公司賺綠能財　朱立倫：民進黨把反核當禁臠、小金庫

▲朱立倫參加2023模擬立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委賴品妤猛轟國民黨總統參選人侯友宜擁核的能源政策，狠嗆「重啟個屁！」父親賴勁麟更被踢爆擔任負責人的18家能源公司，其中有3家捐贈政治獻金595萬元的8成都捐給民進黨，她的反核立場遭質疑是「捍衛家族財路」。國民黨主席朱立倫今（15）日受訪直言，有很多人喜歡講，民進黨不是挺綠能，是挺綠營荷包，反核、綠能是非常不公平，民進黨把這些當禁臠、小金庫是眾人皆知。

賴品妤父親賴勁麟被爆掛名18家能源相關公司，她日前嗆侯友宜核四「重啟個屁！」被質疑護航父親公司利益。朱立倫今出席2023模擬立法院時，會後受訪對此痛批，賴勁麟身兼18家綠能產業老闆，綠能變成「綠營能、你不能」的大金庫，這是人民對於能源政策不相信的根本原因，民進黨是為了私人口袋利益反核，國民黨是為了全民台灣要有電、減少空污，外賓都不理解民進黨連公認的常識都沒有，最近他們比較理解，就是跟民進黨金庫有關係。

另外，憲法法庭11日宣告「製造、運輸、販賣一級毒品者，處死刑或無期徒刑」違憲，要求2年內完成修法。朱立倫說，民進黨不但掌控司法，連大法官都是蔡英文提名的，一級毒品最嚴重，判重刑說違憲，死刑犯釋憲後不能執行，民進黨透過司法院執行真正的廢死，可以販毒不用重刑，「請問全國爸爸媽媽、有正義感朋友可以接受嗎？」