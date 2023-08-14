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大陸 大陸焦點 特派現場

醫院院長收受100套房！還有百萬越野車　網：再查100個情婦也有了

▲▼手術,醫生,示意圖。（圖／視覺中國）

▲大陸醫療反腐仍在推進。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著大陸「高壓式」醫療反腐推進，愈來越多受賄案例曝光，其中雲南省第一人民醫院原院長王天朝曾收受100套住房，引發大陸網友熱議，並登上微博熱搜。

綜合陸媒報導，據不完全統計，截至目前，全國已有近170名醫院院長、書記被查，數量已超過去年全年的2倍，在中國裁判文書網上以「醫院、受賄、行賄」為關鍵詞搜索，共檢索5545篇文書。

根據判決文書，雲南省第一人民醫院原院長王天朝不僅收受了100套住房，還有股權、50萬元（人民幣，下同）、價值47.48萬元（約新台幣200萬元）的TOYOTA越野車等。

另外，四川某家知名三甲醫院計算機中心丁姓主任，在2011年5月至2013年1月任職期間，在醫院採購設備的過程中，將項目資料提供給劉某，並在項目比選過程中提供幫助，使其順利簽訂銷售合同。期間，劉某分三次送給丁主任「感謝費」，共計63萬元（約新台幣266萬元）。

除大型醫院外，鄉鎮衛生院等基層均在「被打擊」之列。安徽一份裁判文書顯示，張某在擔任某醫藥公司業務四部經理期間，為了將果糖水、血凝酶等新特藥品銷往某衛生院，在該衛生院張姓院長辦公室或居所等地，分35次給予藥品回扣共計222.501萬元（約新台幣940萬元）。

「有醫院院長收受100套房」今早登上大陸微博熱搜，網友怒批「再查下去100個情婦的院長也快有了」、「揭不開一片和諧正常，揭開了到處觸目驚心」。

不過，也有大批基層醫生表示，貪腐事件的確存在，但這並不能代表整個醫生群體的真實面貌。多名接受《第一財經》採訪的醫生都表示，他們每周基本的工作時長都在60-80個小時，而且很多上海大型醫療機構基本沒有「加班費」一說。

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