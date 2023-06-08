陸貪官「記憶力驚人」入獄後狂舉報　300多人跟他利益往來被揪出

▲江西贛州于都縣前縣委書記胡健勇。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸江西贛州于都縣前縣委書記胡健勇在2011年因未被列入升官名單懷恨在心，透過他人誹謗時任贛州市委書記被查，致使其在任內接受賄絡、擁有來源不明巨額財產等情事曝光，被法院判處無期徒刑入獄。胡健勇服刑期間憑藉驚人的記憶力，多次上書舉報與他有利益往來的300多人，讓他多次被減刑，從無期徒刑變成有期徒刑。

《極目新聞》報導，中國裁判文書網近日公開的一份刑事裁定書透露，被判無期徒刑的江西于都縣原縣委書記胡健勇獲減刑。他曾因誹謗自己的上級市委書記被免職，入獄後寫舉報信，交代了300多人的違法違紀問題。

據了解，胡健勇在2017年3月30日勇減為有期徒刑二十二年，剝奪政治權利改為九年；2019年9月30日減去有期徒刑八個月二十天，剝奪政治權利九年不變；日前，經法院審理查明，胡健勇在服刑期間，確有悔改表現，符合減刑的法定條件，減去有期徒刑七個月，剝奪政治權利九年不變。

胡健勇從無期徒刑不斷減刑，背後原因指向他在獄中多次寫信舉報與他有利益往來的關係人，人數多達300餘人。知情人士透露，胡健勇的記憶力十分驚人，舉報信內將許多人的違法違紀行為交代得清清楚楚。

該名知情人士表示，「（他）列舉了300多人，誰什麼時候送給他什麼東西，他又曾經給誰送過什麼東西，都記得一清二楚，最後把很多人都供出來了。」