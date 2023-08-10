史上最貪女醫生被抄家「家藏6億黑金」！　坐擁20套房、15KG黃金

▲常州一乳腺外科醫生家中搜出1.5億人民幣。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

網傳常州市著名乳腺外科朱姓女名醫近日被抓，家里共查出1.5億人民幣（約新台幣6.35億元），包括4000萬現金、20套房子、30斤（15公斤）黃金。陸網上瘋傳朱女的介紹顯示，她是常州市武進區人民醫院乳腺外科主任醫師、學科帶頭人，原常州市第二人民醫院乳腺外科主任。

據《澎湃新聞》報導，近日，反腐風暴席捲大陸醫療圈。有網傳消息稱，常州市第二人民醫院醫生朱女被查，家中查出巨額財產。金額曝光震驚全網，有人驚呼根本前所未有的數字，「顛覆了我的認知！」

8月10日下午，常州市衛生健康委員會辦公室人員表示，目前朱女的情況已「在公安系統的處理之中」，至於是否已立案調查，其稱「不清楚，如果有必要，會由公安方面說明情況」。

當天，常州市第二人民醫院紀律檢查委員會工作人員表示，朱女已於2021年退休，不清楚後續相關情況。同時該人員還提醒，希望網友不要輕信網路傳言，不信謠、不傳謠。

官網介紹，常州市第二人民醫院暨南京醫科大學附屬常州第二人民醫院，是當地的三級甲等綜合性醫院，現有城中、陽湖兩個院區。

8月9日下午，常州第二人民醫院陽湖院區總值班接線人員表示，朱女是老專家，已經退休好幾年了，其是否被查不清楚。

常州第二人民醫院城中院區宣傳科的工作人員表示，朱女醫生已不在該醫院，不清楚其是否被查，需詢問該院醫務處。而醫務處接線人員則自稱是新人上崗，不清楚相關情況。

城中院區總機接線人員也表示不清楚相關情況，並稱「朱女醫生已經有兩三年沒來過醫院了」。

據百度健康介紹，朱女曾是常州市第二人民醫院乳腺外科主任，主任醫生，碩士生導師，還曾是江蘇省乳腺抗癌協會委員和常州市抗癌協會委員。

8月10日上午，江蘇省抗癌協會接線人員介紹，乳腺癌專業委員會屬於抗癌協會下屬分支，最新的乳腺癌協會委員已於2021年7月換屆選舉，朱女醫生不在名單之列，不了解其情況。