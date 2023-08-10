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大陸 大陸焦點 特派現場

陸掀「史上最猛烈」醫藥反貪腐行動　官媒：是動真格的

▲醫院,藥物,門診。（圖／CFP）

▲大陸正在進行史上最猛烈的「醫藥反貪腐行動」。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸史上最猛烈的「醫藥反貪腐行動」仍在繼續，截至6日已有168名醫院黨委書記、院長被查。對此，大陸官媒《人民網評》今（10）日發表評論文章稱，此次醫療領域反腐在力度和廣度上都是空前的，「是動真格的。」

大陸本輪醫療領域反腐風暴，令不少網友直呼大快人心。報導指出，其實大陸國家層面一直在強力推進醫藥領域反腐，而這次之所以備受關注，主要有兩個原因，一個是「全領域、全鏈條、全覆蓋治理」，打掉了一批「醫蠹」，讓患者獲得更實在的好處；另一個是「注重腐敗預防體系建設，切實鏟除腐敗滋生的土壤和條件」。

報導稱，顯然堵住漏洞才能有效防止鑽空子；約束權力，才能防止吃回扣。同時，加大監督力度，實現更高效監督，醫藥領域腐敗才能逐漸減少。

文章最後指出，腐敗從來不會遵循「令行禁止」的規則，制度是治本之策；治理醫藥領域腐敗已經初現效果，這不會是終點，「步步深入，層層遞進，實現標本兼治，才能正本清源，回歸治病救人初心，讓患者更有獲得感。」

《界面新聞》今日披露一份由大陸國家審計署出具的廣東省藥品耗材專項審計調查報告，其中有3家藥企在2021年到2023年5月期間，總共套取資金40.77億元（人民幣，約新台幣180億元）。

「其實年年都在查，今年查得特別嚴」。一名在低線城市的醫藥代表向《中國新聞網》表示，「我們這裡年初就有好幾位院長、副院長被抓，一些醫院開始了自糾自查，現在醫藥代表都不敢進醫院」。

綜合陸媒報導，截至8月6日，大陸公開通報被查的醫院黨委書記、院長已達到168位，由於統計局限，這一數字實際上或許更多。

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