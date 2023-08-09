嚴查回扣！陸掀「白色巨塔」反腐風暴　超150名院長、書記落馬

▲大陸醫療反腐風暴。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中紀委國監委7月28日發布消息指，紀檢監察機關配合展開醫藥領域腐敗問題集中整治工作動員部署視頻會議在北京召開。根據不完全統計，截至目前，大陸已有超過150位醫院院長、書記被查。中紀委國監委網站今（2023）年也曾揭露一起案例，一台進口價1500萬元（人民幣，下同）的醫療器械，醫院竟以3520萬元購入，該院院長吃掉1600萬元的回扣，震驚社會。

《中新網》報導，近年來，在醫藥反腐力度持續加大背景下，醫院院長、書記成為被「盯緊」的對象，特別是今年開年以來，反腐風暴越刮越勁。在持續高壓打擊態勢下，已經有一批醫院「一把手」和重點崗位人員陸續落馬。

僅僅一周內，「蛇毒剋星」賽倫生物告稱，董事長范志和因涉嫌職務犯罪被實施留置並立案調查；廣東揭陽第三人民醫院黨支部書記、負責人林鐵漢涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，汕頭市潮南區中醫醫院黨委書記、院長蔡宗新涉嫌嚴重違紀違法，江門市新會區人民醫院原黨委書記黃錦聯涉嫌嚴重違紀違法；西藏自治區藏醫院黨委書記唐榮科涉嫌嚴重違紀違法；揭西縣原衛生局黨組書記、局長張壯權嚴重違紀違法被開除黨籍和取消退休待遇。

對於這場針對「白色巨塔」內的反貪風暴，北京天霜律師事務所主任萬欣透露，這麼多年以來，老百姓看病難、看病貴的問題，醫藥領域腐敗因素也摻雜其中，同時也給醫保基金的支付帶來較大的壓力，「有一些過度檢查、過度醫療的背後實際上也是腐敗問題。」

一名醫藥代表召梅（化名）也提到，年年都在查，今年查得特別嚴，醫藥領域重點被查的是醫療器械，「春節過後，我們這邊就有好幾位院長、副院長被抓，一些醫院開始了自糾自查，要求醫生清退講課費、回扣費等等，現在醫藥代表都不敢進醫院。」