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大陸 大陸焦點 特派現場

醫生娘也不忍了！舉報尪「出軌成癮」收回扣　陸醫療反腐白熱化

▲▼ 深圳醫生被舉報。（圖／翻攝自秒拍）

▲深圳整形科醫生劉飛被妻子舉報。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸醫療界反腐行動下，各地醫院內部自查進入「白熱化階段」，繼基層醫院人員舉報科主任後，廣東深圳一名人妻近日實名舉報在南山醫院整形科任職的丈夫，每年拿藥品回扣達十幾萬元（人民幣，下同），且出軌成癮。

綜合陸媒報導，深圳南山醫院整形科醫生劉飛，遭妻子實名舉報，包括每年拿藥品回扣可以達十幾萬元；利用職務之便收受患者的購物卡、貴重首飾、茗茶名酒、還有醫藥代表的現金等；未備案註冊就去醫療機構執業

另外，該名醫生娘還指控其丈夫「出軌成癮」，在實習期與已婚護士保持長期的不正當男女關係，她手內握有大量腐敗證據，包括灰色收入原件和出軌的移動硬盤。

此事今早登上大陸微博熱搜，不少網友表示，「有種等了好久終於等到今天的感覺」、「一年才十幾萬，太清廉了」、「公務系統，醫療系統爛透了」、「打虎親兄弟，反腐老夫妻」、「藥商自然投其所好派出精銳美女進行性賂。所謂『前門賣藥，後門賣臀』。」

如今大陸醫療界風聲鶴唳，目前已有至少174位醫院院長、書記被查，被爆出一台機器回扣1600萬元（約新台幣6750萬元），僅5月就有33位醫院院長、書記被通報，高於過去7個月的平均值。

中南大學湘雅三醫院呼吸與危重症醫學科的9名醫務人員，日前聯合簽名實名舉報科主任，該舉報信日前在網上流傳。舉報信稱，主任孟婕「放任」其無手術操作資質的鄒姓學生單獨進行支氣管鏡檢查，導致3個月內發生2例患者死亡事件，事發後孟婕偽造醫療文書，要求其他醫生簽字擔責。

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