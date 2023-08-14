CIA秘技「閉眼默念55515」讓痛感消失　網紅實測結果太驚人

▲CIA一份解密文件指出，默念55515這串數字可以降低痛感。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國中央情報局（CIA）一份1977年密件現在已經解密，其中一項內容記載關於「讓痛苦消失」的神奇密碼，受訓探員只要閉眼、想著不舒服的身體部位，接著默念「55515」這串數字，就能降低疼痛感。國外一名網紅過去也曾針對這套方法進行實測，發現真的有效。

每日郵報報導，這套特殊方法由門羅應用科學研究所（Monroe Institute of Applied Science）研發，屬於中情局門戶計畫（Gateway Program）的一部分，訓練改變意識狀態，通往不同知覺模式。

依據「門路中介工作手冊（The Gateway Intermediate Workbook）」列出的步驟，只要閉上雙眼，想著不舒服的身體部位，接著默念「55515」這串數字，就能降低疼痛感。

擁有47萬粉絲的網紅史蒂芬妮（Stephanie）因車禍飽受慢性背痛之苦，在過去曾經實測這套秘技，發現相當有效，直呼「我整個嚇壞」，影片觀看次數突破600萬人次。不只是史蒂芬妮，也有其他網友稱這套方法真的有效，腰痛消失、坐骨神經痛不再疼痛。但也有人抱持不同看法，說這只是安慰劑效應（placebo effect）。