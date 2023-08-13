出國玩「嗨曬機場照」很危險？　專家曝1細節恐讓假期毀了

▲專家警告，拍攝機票、護照與登機證照片，很可能讓駭客有機可趁。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

許多人出國時，都會拍攝機票、護照與登機證的照片，宣告即將展開美好假期，但網路安全專家沃門霍芬（Adrianus Warmenhoven）指出，此舉可能讓駭客有機可趁，因為光是機票條碼就能查出不少個資，若遭不肖人士利用，甚至可能被取消回程航班、竊取金錢等。

《太陽報》報導，沃門霍芬服務於個人虛擬網路服務商NordVPN，他說，「即使照片裡只看得到機票條碼，駭客仍能掃描並找到旅客全名、預訂編號、乘客姓名紀錄等資訊，有時甚至包括聯絡資訊。」

沃門霍芬解釋，駭客可能靠著這些資料取消航班，從支付信用卡竊取金錢，盜用身分實施詐騙等。他也建議，回家後再開始分享假期照片，「不要讓你的追蹤者知道，你家現在空無一人。」

同樣地，《旅遊雜誌》也指出，駭客掃描機票條碼後，可能進入乘客的航空公司帳戶，竊取飛行里程數，更改未來航班資訊，或者假冒受害者身分，聯繫航空公司或旅行社，騙取更多個資。若他們成功蒐集大量個資，也可能在暗網出售。