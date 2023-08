美國米格-23戰機航展中墜毀！　2飛行員「彈跳逃生」畫面曝光

▲米格-23航展中墜毀,飛行員彈跳逃生。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

美國一架米格-23(MiG 23)戰鬥機13日下午在一場飛行表演中墜毀,機上2名飛行員緊急噴射逃出獲救,所幸也未造成任何地面人員傷亡,而飛行員逃生瞬間畫面也在網路上曝光。

#BREAKING : A MiG-23 jet has just crashed in Michigan. Pilots ejected, but further injuries are unknown. pic.twitter.com/UiOiJaB59m

根據《福斯新聞》報導,密西根州洋基航太博物館(Yankee Air Museum)13日舉辦航空展,但其中一架米格-23示範戰鬥機(demonstration plane)在下午4時左右進行飛行表演時,突然失控墜毀,兩名飛行員緊急彈跳逃生。

MiG 23 pilots ejecting at an air display in #Michigan… initial reports are that both pilots are safe and no injuries on the ground. #aviation #avgeeks #flying #Mig23 #airdisplay pic.twitter.com/lZPlQcmkUq