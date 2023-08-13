侯友宜嗆「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」？　綠委：該處理失言的那張嘴

▲國民黨總統參選人侯友宜台南廟口開講。（資料照／記者崔至雲攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨（12日）到台南進行廟口開講，藉當年與挾持犯陳進興交手對峙的故事，強調做人守信的重要，被解讀是在暗酸鴻海創辦人郭台銘說話不算話。民進黨立委林靜儀今（13日）續指，「不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」這句話是引述TVBS媒體報導內容；民進黨立委郭國文則批，侯友宜競選辦公室斷章取義，該處理的是失言的那張嘴。

針對有媒體報導侯友宜稱「不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，林靜儀、郭國文昨批評「丟光警察的臉」、「公然恐嚇猶如黑道」，而侯友宜競選辦公室則公布逐字稿，批評兩人惡意造謠、製造社會對立，澄清侯友宜從未脫口「不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」等語。

郭國文今天受訪批評，昨天侯友宜來到台南，說「做人要有信用，說話算話，不然會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ（指遭人槍擊）」，所有媒體都解讀，侯友宜在暗諷郭台銘，講的人是侯友宜，但侯友宜競選辦公室居然指控民進黨立委是在斷章取義。

郭國文指出，斷章取義的是侯友宜競選辦公室，其公布的逐字稿，竟然沒有把這一段張貼出來，顯示真正在操作的是侯友宜競選辦公室，呼籲不要花這麼多時間在操作，應該處理的是侯友宜常常失言的那張嘴，這才是造成今天混亂、外界解讀的原因，請侯友宜競選辦公室不要再斷章取義、政治操作了。

林靜儀諷刺說，蠻不能理解為什麼會在總統選舉的造勢場合，鉅細靡遺地形容槍戰過程，甚至還因為周邊的聲音說「很有臨場感ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，她尊重侯友宜的警察背景，但對於這樣的事情，侯友宜不是應該更謹慎、嚴肅看待這種事情嗎？無法理解為什麼侯友宜用這麼興奮的語氣講這個故事，這是民眾想要關心的嗎？

林靜儀說明，她在臉書引用的內容，是來自TVBS當天下午的新聞，節錄的是新聞截圖，文章裡面引述的話，也是從該篇新聞裡面節錄的，如果當場侯友宜沒有這麼說，為什麼新聞裡面會有這句話？就算TVBS的標題有縮短侯友宜的話，她還是要反問，侯友宜說「沒有信用就可能被槍擊」，這句話是合理的嗎？