八二三砲戰65週年紀念活動開跑！　烈嶼500名「夜行軍」登場

▲金門國家公園管理處為紀念八二三砲戰65週年，舉辦823夜行軍活動。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門國家公園管理處(以下稱金管處)為紀念八二三砲戰65週年，並推廣金門極具特色的戰役史蹟，於8月12日(星期六)舉辦823夜行軍活動，共計超過500多位民眾參與。透過多元的遊憩體驗內容，認識獨一無二的戰地文化及烈嶼之美。



活動首先於東林複合式運動場主舞臺，由陸軍金門防衛指揮部誠實戰鼓社以精彩的戰鼓表演開場，緊接著由烈嶼在地表演團隊芋頭島故事團上場，以莒光日為主題進行短劇演出。隨後在戰鼓聲中，各隊伍浩浩蕩蕩出發。活動的最後，於主舞臺安排樂團表演，還原當時的勞軍演出，不僅使民眾瞭解過去金門戰地的風情，也感念曾經為這片土地付出各個族群。

另為推廣烈嶼地區觀光，當日下午於東林複合式運動場也安排特色市集供民眾體驗。餐券以金門限定的舊紙幣為發想，讓民眾直呼太有創意。除市集餐車外，行軍路線上安排小蜜蜂體驗，更提供別具戰地風味的紀念品「八二三65週年紀念限定豬肉罐頭」，透過沉浸式的體驗，重溫過往的烈嶼風華與歷史。

金管處表示，自2013年起每5年辦理的夜行軍活動，本年度配合金門大橋開通，首度移師烈嶼，串聯島上許多值得一看的軍事據點、精神標語、紀念碑等。這些特殊的戰役史蹟經過各單位的活化與經營，成為遊客必訪的景點，如九宮坑道、勝利門、合稱烈嶼三堡的勇士堡、鐵漢堡、將軍堡等。

另因本活動加強環境宣導，且參與民眾環境素養佳，沿途沒有隨意丟棄垃圾，保持原有的環境清潔。活動搭配精心設計的互動遊戲，將精實的夜行軍訓練科目，轉化為輕鬆生動的情境體驗。路線也經過烈嶼獨有的車轍道，藉由專業的帶隊人員解說，使民眾更加珍惜這座島嶼上的文化資產與戰役史蹟。