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自願飛金門應援！紙風車「追風家族」志工跟隨600場　行事曆超驚人

▲▼紙風車文教基金會董事長李遠（小野）、執行長張敏宜與「追風家族」志工團合影。（圖／記者林育綾攝）

▲紙風車劇團背後有堅強的「追風家族」志工團，長年來自發應援，此次也自願前往金門。紙風車董事長李遠（小野）、執行長張敏宜以及手機裡的李永豐與志工們合影。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／金門報導

紙風車劇團近日為了「368兒童藝術工程」前往金門，將國家戲劇院的規模搬到當地，連續5天5連演，讓金門的大小觀眾都能近距離免費欣賞演出。而紙風車巡演能夠持續至今，多虧背後一群堅強的「追風家族」志工團自發性熱情應援，此次也自願組團飛至金門，其中資深志工17年來已「追風」超過600場，行事曆攤開來十分驚人。

▲▼紙風車劇團在金門大橋旁廣場首演《武松打虎》。（圖／記者林育綾攝）

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▲▼紙風車劇團8/12在金門大橋旁廣場首演《武松打虎》，吸引2000多位觀眾觀賞。（上圖／記者林育綾攝；下圖／紙風車劇團提供）

▲▼紙風車劇團於8/12晚間在金門大橋旁廣場演出《武松打虎》。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車劇團為了讓遠鄉的孩子也能近距離欣賞劇團表演，2012年起啟動「368鄉鎮市區兒童藝術工程」，也就是要在全台368個鄉鎮巡迴演出，今（12）日晚間紙風車劇團在金門大橋旁上演《武松打虎》，湧入約2000多名觀眾觀賞。

除了企業及民間熱心人士的贊助，才讓劇團能夠有資金與資源巡演；但368工程之所以能夠持續至今，還多虧了背後一群熱心志工們應援。其中「追風家族」志工團，這次完全自發組隊，飄洋抵達金門，從交通、住宿到各項繁瑣事務，都是自主的通力合作安排。

▲▼紙風車劇團在金門大橋旁廣場首演《武松打虎》。（圖／記者林育綾攝）

▲紙風車劇團演出現場，總會見到家長帶著孩子一起看戲。（圖／記者林育綾攝）

資深志工楊瑞玲表示，她從2006年開始當志工，到後來還帶著女兒、兒子一起投入「追風」行列，後來跟其他志工家庭結識，組成了「追風家族」；這個家族逐漸擴大，凝聚力十足，如今已多達60多人，甚至橫跨三代，歲末聚餐時能夠坐滿4桌。

楊瑞玲曾經最高紀錄一年追了72場，也就是每個周末都在追紙風車，有時候一天跟著趕跑2場；計算下來，17年已追了超過600場，幾乎是「按照紙風車的演出在排行事曆」。

即使看了600多場，她說「一點都不會膩」，因為每一場都有不同的火花，尤其她與女兒最愛看演員們在下午的彩排，異口同聲認為「彩排場才是最精彩的隱藏版！」

▲▼紙風車劇團於8/12晚間在金門大橋旁廣場演出《武松打虎》。（圖／紙風車劇團提供）

▲▼紙風車演出時，總能看見現場大人小孩露出發自內心的笑容。（圖／紙風車劇團提供）

▲▼紙風車劇團於8/12晚間在金門大橋旁廣場演出《武松打虎》。（圖／紙風車劇團提供）

擔任志工雖然辛苦，會面臨許多突發狀況，還遇過各種天氣惡劣的環境，像是大雨時滿是泥濘；不過志工們紛紛認為這件事會讓人「上癮」，跟隨紙風車巡演時，去到平時沒有機會去的鄉鎮，看見各地的大人帶著孩子們前往看戲，露出發自內心的歡笑，總有難以言喻的感動。

志工們遍佈全台各地，像是來自高雄的張惠萍，也是從2006年的「319藝術工程」時期就主動應徵當志工，原本都獨來獨往，後來她經常帶親友一起看紙風車表演，還曾經一次帶了80多個人買票進劇場，接著也加入了追風家族。

除了看演出，她也陸續影響身邊的親友和客戶一起當志工，被戲稱是「老鼠會的會頭」。有次帶一位友人當志工時，那天竟不湊巧的滂沱大雨，大家都十分狼狽，沒想到那位第一次參與的朋友異常開心，還對她說「下次還有記得揪我！」

▲▼紙風車劇團於8/12晚間在金門大橋旁廣場演出《武松打虎》。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車劇團演出時，總有一群藏身於前台的志工擔任「邊緣人」，在看不見的角落默默付出。（圖／紙風車劇團提供）

張惠萍說，擔任志工對她來說非常紓壓，因為平常上班壓力大，到了演出現場勞動反而能忘卻工作壓力，得到釋放；成就感、滿足感、感動程度都很高，雖然體力耗盡，卻能補充「電力」。

她表示，紙風車的魅力必須在「現場」才能親自感受，有許多動人、有趣的片刻畫面，是必須以志工的角色，站在號稱「前台邊緣人」的位置，才能看見的獨特視角。

例如這次在金門「金湖綜合體育館」首場演出時，一對母子讓她印象深刻。其中媽媽已經高齡80多歲，兒子約莫中年；而紙風車的觀眾多半都是大人帶著兒童，很少看到年齡這麼大的母子組合，吸引了她的目光。

聽聞這位80歲的老母親平時都不出門，但當天演出到了後半，在觀眾和大型氣偶互動的環節時，她看到那位80多歲的老媽媽玩瘋了，站起身、高舉雙手推著氣偶；甚至有一度，母子倆擁抱在一起，那畫面令她在一旁看了感動到想哭。

▲紙風車劇團演出常有互動環節，11日全場「賽狗」，還有高齡80多歲的媽媽玩得超盡興。（示意圖／記者林育綾攝）

志工們的工作內容也十分多元，其中在前台的工作十分挑戰，除了協助觀眾入場、維護動線，也要處理各種突發狀況。由於紙風車演出經常有大型氣偶、人偶，以及互動環節，有時候小朋友們情不自禁，會激動緊抱、用力抓捏人偶等，還會把氣偶抓到「消風」，志工都要隨時留意，必要時會上前隔開距離。

還有一次在演出開始的前5分鐘，下起傾盆大雨，志工們都傻了眼，當天後台技術人員和志工們為了讓大型道具出場，費了九牛二虎之力，道具也被淋得滿是泥，演完隔天還去借水沖洗。

不過有一位志工則是「晴女體質」，追風多年「從來沒遇過下雨」，只要她執行任務，即使本來下雨，也會在演出前放晴，讓其他志工也驚訝不已，甚至說「上次在OOO暴雨，就是因為你沒來！」

▲▼紙風車劇團於8/12晚間在金門大橋旁廣場演出《武松打虎》。（圖／紙風車劇團提供）

▲紙風車劇團此次在金門連續5天演出，獲得民間企業和熱心人士贊助。（圖／紙風車劇團提供）

紙風車劇團8月12日晚間在金門大橋旁上演《武松打虎》，由民間企業和熱心民眾捐款促成，包括全聯福利中心、全聯佩樺社福基金會，還有出身金門的吳先生慷慨贊助。據悉吳先生在2014年就響應捐款，不過等到金門募齊款項時，又遇到疫情延宕，如今終於成行，不但親自來看戲，還熱情宴請所有演職人員享用金門美食。

此次金門8/11~8/15連續5天連演，贊助者還包括昇恆昌股份有限公司、財團法人江許笋文教基金會、台中蔡先生、台灣產物保險文教基金會、領航社會福利慈善基金會、紀念許水鏡先生基金會，以及許多熱心人士集結支持，是難得沒有動用政府單位出資，而是以民間力量促成的表演，讓更多民眾、大小朋友能夠在自己的家鄉，體會劇場的感動。

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