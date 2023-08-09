金門直飛越南包機首航！200名額秒殺　上班族嗨喊：少請2天假

▲金門旅行社舉辦直飛越南的包機活動，吸引200人揪團參加。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

為了增進金門對外交流便利，以及看好國內離島暑假旺季旅遊市場需求，金門楓蓮旅行聯手金門航空站，與越南越捷航空合作，在8/9、8/13共兩天首開金門往返越南峴港的觀光旅遊包機，9日下午200多首發航班的旅客，紛紛在金門尚義機場候機室，開心合影，一同見證這歷史性的時刻。

金門首開越南包機直航旅遊團，今(9)日下午13點30分一架由峴港起飛的越捷航空首航包機，直飛抵達金門，受到尚義航空站以噴水禮歡迎。

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據了解，金門在地的楓蓮旅行社為了讓地區的對外交流更為便捷，積極與金門航空站全力配合促成此次的包機首航，並與越南首屈一指的越捷航空合作，消息一出首航200個名額很快就被當地民眾一掃而空，也正式為金門與東南亞地區的經貿、文化與旅遊交流開啟新篇章。

▲機場擠滿準備飛往越南的旅客。



親朋好友揪團直飛峴港，將到會安古城、巴拿山及迦南島等觀光勝地展開5天4夜的豐富遊程。以往金門人如果要出國，得要先飛台灣，再轉搭飛機出境，相當辛苦，如果從尚義機場規畫直飛越南，不僅不需要再提早一天飛台灣，也為金門鄉親，省下金門來回台灣的機票、更省下了一晚住宿台北的費用，更重要的是省下寶貴的時間。

▲旅客洪小姐開心表示此次出遊可少請2天假，便利許多。

旅客洪小姐興奮地說，這次跟10位朋友們一起去，相較於過往得從金門搭往台北再出國遊玩，此次金門直航越南，直接節省前後一天的旅程，等同於只要請5天的假，十分方便！

楓蓮旅行社董事長吳嘉獎表示，金門有很多旅居東南亞的僑鄉，以往因為環境限制，返鄉對金門僑胞是種奢求，楓蓮旅行社希望延續這種兩邊交流包機模式串起海外僑民與家鄉的距離，也同步向東南亞國家介紹金門的無限美好。未來楓蓮也將延續本次越南峴港包機，岌岌經營開拓其他新的航點帶動金門在地文化觀光旅遊的發展，同時金門鄉親出國旅遊不再遙遠。