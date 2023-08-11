無視禁令！金門查獲49公斤螺絲粉　2個月已攔截1.7公噸

記者林名揚、黃資真／金門報導

台灣未開放大陸螺螄粉進口，今年初開始並要求所有實體通路、電商平台下架，但仍有不少人試圖闖關走私，海巡署金馬澎分署第九岸巡隊料羅安檢所於9日下午，在料羅商港淺水碼頭及X光機執檢區，查獲49.41公斤的走私螺螄粉，全案將函送財政部關務署裁處。

▲料羅商港淺水碼頭及X光機執檢區查獲49.41公斤的非法大陸螺螄粉。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



海巡署表示，料羅商港為金門對台灣本島唯一貨物輸運港口，近期疫情趨緩後，兩岸進出貨物數量逐漸攀升，為避免不肖業者趁機將未經許可之大陸農產品輸台牟利，海巡人員對運往台灣貨物加強檢查力道。

料羅安檢所9日針對運往高雄港貨物執行安全檢查時，查獲2起非法運送大陸螺螄粉回台案，經清點總重合計49.41公斤，全案將依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第25及26條規定，

料羅安檢所自今年5月29日首次查扣大陸螺螄粉迄今，已查扣390件，合計1703公斤大陸螺螄粉，避免未經許可之陸製螺螄粉運送回台，危害國人健康。

金馬澎分署呼籲：依「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」第26條規定，旅客僅可攜帶少量自用大陸農產品(單項不得逾1.2公斤，總量不得逾6公斤）進入台灣本島，並禁止以郵包方式寄送；民眾如有任何情資，可利用海巡署「118」免付費服務電話報案，共同維護國人健康。