15年前的表演還深刻！紙風車重返金門演出　企業、神秘人贊助

▲紙風車劇團睽違15年赴金門演出，企業家、神秘人贊助，只為了孩子的笑容。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／金門報導

「紙風車劇團」睽違15年重返金門，今（11）日首場在金湖綜合體育館籃球館演出。金門副縣長李文良表示，自己2008年時帶孩子看過，如今小孩已讀大學，仍對紙風車印象深刻。而為了促成此次演出，除了有知名企業與基金會贊助，還有神秘的吳先生、台中蔡先生等，都只為了同一個理由是「孩子的笑容」。

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▲紙風車劇團相隔15年，再度飄洋過海到金門，在5鄉鎮帶來5場連演。（圖／紙風車劇團提供）



紙風車劇團2008年曾到金門演出，如今相隔15年，再度飄洋過海到金門，在5鄉鎮帶來5場連演，大人小孩都能免費觀賞。此次動用60多位工作人員各司其職，前置作業就超過3個月，透過海運方式送抵金門，陸續拆櫃一組一組搭台，將國家劇院的規模，原原本本的移動到當地。

▲紙風車劇團此次將國家劇院的規模，原原本本移動到金門。（圖／記者林育綾攝）

而這11年來，金門五個鄉鎮的捐款金額累積將近230萬元，捐款人次達690人次；不過此次的金門巡演實際所需支出的費用高達700萬，其中不足款由「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」的不分區行政費來補足。

然而情感的連結， 讓不少企業、神秘人紛紛贊助巡演計畫，包括昇恆昌股份有限公司、財團法人江許笋文教基金會，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，長期協助金門當地藝文活動推廣、發展，除了贊助演出經費外，硬體舞台海運的費用也給予協助，以利活動順利進行。

▲企業家、神秘人士贊助的最大動機，就是為了孩子的笑容。（圖／紙風車劇團）

▲孩子聚精會神看表演。（圖／記者林育綾攝）

江許笋文教基金會董事長許麗鳳說，贊助的最大動機，還有每次看紙風車印象最深刻的，就是「為了孩子的笑容」。據了解，許麗鳳也長期以個人身份包紅包鼓勵團員，紅包還會針對不同演出節目特別設計；例如紙風車演出《哪吒鬧龍宮》時，紅包上就有挪吒圖案。

此次金門演出的贊助者當中，還有一位「吳先生」，他是年輕時就到台灣打拼的金門人，事業有成的他在2014年響應捐款，不料因各種原因加上疫情，過了近10年的時間才終於等到成行，還特別安排在地美食來宴請演職人員。

▲▼紙風車劇團演出常有互動環節，大小朋友在現場玩瘋。（圖／記者林育綾攝）



其他贊助者還包括全聯福利中心、財團法人全聯佩樺圓夢社會福利基金會、台中蔡先生、台灣產物保險文教基金會、領航社會福利慈善基金會、紀念許水鏡先生基金會。

其中台灣產物保險公司董事長夫人吳慕恒，剛好是金門人，特別支持100萬，除了演出費，剩餘款將支應旅運補助。紀念許水鏡先生基金會執行長許女士2018年捐款時並沒有特別指定鄉鎮，今年初溝通將費用支持金門演出時，她很感動地提起，她的外曾祖也是金門人，此次的金門演出規劃似乎是冥冥之中安排。

▲金門副縣長李文良說，當孩子經歷越多美好的事物，思想就越正面。（圖／紙風車劇團）



金門副縣長李文良說，聽聞紙風車要來的消息時，也一直浮現當初帶孩子看戲的回憶，尤其家裡的老大，經過15年仍對當時看表演印象深刻。

他提到，金門的小朋友確實比較少機會能看大規模的劇場表演，而他也深信，「當孩子經歷越多美好的事物，思想就越正面，這些經驗也會被珍藏、珍惜。」

▲紙風車劇團8/11首場演出《台灣幻想曲》，還針對金門場特別設計新劇情。（圖／紙風車劇團）