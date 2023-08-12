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魯凱族傳統石板屋建造技術保存者顏柱辭世　文化部頒贈旌揚狀

▲文化部文化資產局長陳濟民12日代表頒贈文化部旌揚狀顏柱，由其子顏文哲代表受贈 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲文化部文化資產局長陳濟民12日代表頒贈文化部旌揚狀顏柱，由其子顏文哲代表受贈 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣魯凱族傳統石板屋建造技術保存者顏柱Cemelresai. galange於7月29日辭世，享壽83歲。文化部文化資產局長陳濟民今（12）日出席追思禮拜，並代表頒贈文化部旌揚狀，由顏柱之子顏文哲先生代表受贈，表彰其終生奉獻於原住民族文化資產保存的傑出貢獻。

▲文化部文化資產局長陳濟民12日代表頒贈文化部旌揚狀顏柱，由其子顏文哲代表受贈 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲顏柱 。（圖／家屬提供）

顏柱於1940年出生，屏東縣霧台鄉魯凱族人，專精石板屋工法及建材之運用與製作，魯凱族石板屋其獨特的建築技術蘊含著魯凱族的歷史、生活、文化、科學、自然及藝術價值，顏柱妥善保存並傳承石板屋建造技術，正確體現、執行該項保存技術之能力，致力維護與傳承魯凱族石板屋文化，2021年公告登錄為屏東縣魯凱族傳統石板屋建造技術保存者。

陳濟民局長表示，石板屋均以自然工法完成，建造石板屋需要多項專業性技術工法及程序，建築技術強調在地性環境之於建築建構與生活文化的自主思考，對地方風土意義的瞭解、對材料工法的認識與應用、對生活文化承襲與演繹，及營造者對環境與美學意識的素養呈現。石板屋建造技術面臨保存不易的挑戰，而顏柱一生為魯凱族文化推廣與傳承不遺餘力，其辭世將留給世人無限感念。

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