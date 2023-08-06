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響應「進劇場就像走廚房」！雲門暌違20年重返雲林戶外演出

▲▼文化部舉辦「庄頭劇場 藝日限定」巡演活動，首場由雲門舞集在雲林西螺大橋草坪廣場，帶來《十三聲》演出。（圖／文化部）

▲文化部舉辦「庄頭劇場 藝日限定」巡演活動，首場由雲門舞集在雲林西螺大橋草坪廣場，帶來《十三聲》演出。（圖／文化部提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

為推動「文化平權」，文化部舉辦「庄頭劇場 藝日限定」巡演活動，昨5日首場雲林西螺大橋草坪廣場展開，由雲門舞集帶來《十三聲》演出，也是他們睽違20年重返雲林戶外大型公演，現場湧入近萬民眾。文化部長史哲也說，期盼讓大家在裝頭就能看到國家級場館的作品，「過去鋪柏油鋪到你家床底，現在則是去劇場要去到像走廚房一樣」。

▲▼文化部舉辦「庄頭劇場 藝日限定」巡演活動，首場由雲門舞集在雲林西螺大橋草坪廣場，帶來《十三聲》演出。（圖／文化部）

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▲《十三聲》演繹了艋舺與台灣在地生命力。

雲門在2003年成立30年時，曾在雲林斗六、高雄美濃、南投埔里舉行戶外公演，演出創辦人林懷民以客家刻苦勤奮精神為本創作的《薪傳》。而暌違20年後的今天，雲門響應「文化平權」參與庄頭劇場，藝術總監鄭宗龍特別將《十三聲》帶到雲林西螺。

《十三聲》演繹了艋舺與台灣在地生命力，舞出宮廟唱咒、夜市叫賣等台灣文化風景。鄭宗龍說，《十三聲》即將在下半年赴西班牙、法國進行巡演，並在法國坎城邁向第100場演出，期盼這次回到雲林的演出，能將舞蹈帶到大家的生活中。

「庄頭劇場」在下午3點就熱鬧展開，由《太日樂集》、《魔梯形體劇場》、《真雲林閣掌中劇團》、《小豆豆舞蹈團》、《樂耕農室內樂團》等表演團隊接力演出；現場還有創意市集，許多商家也開放使用「文化幣」，讓讓18至21歲的青年可以感受劇場並使用文化幣點數。

▲▼文化部舉辦「庄頭劇場 藝日限定」巡演活動，首場由雲門舞集在雲林西螺大橋草坪廣場，帶來《十三聲》演出。（圖／文化部）

▲▼《太日樂集》、《真雲林閣掌中劇團》演出。

▲▼文化部舉辦「庄頭劇場 藝日限定」巡演活動，首場由雲門舞集在雲林西螺大橋草坪廣場，帶來《十三聲》演出。（圖／文化部）

史哲也特別抵達現場，向所有的表演團隊及文創市集商家致意。他表示，戶外大型演出及市集要面臨許多考驗，尤其正值盛暑及颱風季的時刻，執行單位、演出團隊、商家都努力克服氣候及場地的各種限制，不僅成就了庄頭劇場的熱鬧與精采，大家共同為了文化平權，還有疫後「振興」文化藝術產業、為全國民眾「振心」的心意，相信在所有人心中都留下最深刻的一道印記。

▲▼文化部舉辦「庄頭劇場 藝日限定」巡演活動，首場由雲門舞集在雲林西螺大橋草坪廣場，帶來《十三聲》演出。（圖／文化部）

▲文化部長史哲向所有表演團隊及文創市集商家致意，共同完成庄頭劇場首站演出。

文化部表示，「庄頭劇場 藝日限定」文化平權巡演活動，以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」四大方向為主軸，將在今年8～12月，在10個縣市舉行10場次巡演活動，每場次都將由「臺灣品牌團隊」或「TAIWAN TOP演藝團隊」，攜手5個表演團隊輪流演出，帶來「臺灣經典、世代精選」劇場級演出；每場活動也都有文創市集，邀請民眾前來挖寶。後續還有9場次，詳細資訊可至粉絲專頁查詢。

▼2023「文化平權巡演-庄頭劇場藝日限定」巡演活動場次表。（圖／文化部提供）

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