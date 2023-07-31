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用照片寫下台灣影像史！攝影家潘小俠辭世　文化部長史哲哀悼

▲▼紀實攝影家潘小俠過世。照片為國美館於2018年舉辦「回望─臺灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」特展，潘小俠以〈蘭嶼記事〉作為主題參展。（圖／國美館提供）

▲紀實攝影家潘小俠過世。照片為國美館於2018年舉辦「回望─臺灣攝影家的島嶼凝視 1970s-1990s」特展，潘小俠以〈蘭嶼記事〉作為主題參展。（圖／國美館提供）

記者林育綾／台北報導

紀實攝影家潘小俠今（31）日凌晨辭世，享壽69歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼與敬意，並表示潘小俠長期投身紀實攝影，關注台灣土地與社會運動，透過鏡頭凝視台灣社會時事，記錄美術家、文學家、原住民和白色恐怖受難者等，書寫一部「台灣影像史」，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

潘小俠1954年出生於台北，畢業於復興美工，後自學攝影，因閱讀劉其偉所著的《台灣土著文化藝術》，深受原住民族文化吸引，在1980年前往蘭嶼捕捉島上的真實臉譜與動人畫面；而後進入報社擔任攝影記者，第一線採訪記錄艋舺夜間故事、白色恐怖受難者、社會及民主運動等，是台灣歷史發展的參與者與紀錄者。

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潘小俠離開報社後，持續進行紀錄片拍攝等影像紀實工作，完成《不知為誰而戰-影像故事紀錄片》、《部落最後印記-紋面patsan》、《回家的夢》等紀錄片，出版《台灣美術家一百年：潘小俠攝影造像簿》、《白色烙印1949-2009人權影像》、《見證228》、《台灣作家一百年》、《蘭嶼記事：潘小俠影像1980–2022》等攝影集。作品獲國立台灣美術館、國家攝影文化中心、台北市立美術館、高雄市立美術館等典藏，並於2017年獲頒第40屆「吳三連獎」藝術獎。

▲潘小俠自1980–2022在蘭嶼拍攝長達42年，發表《蘭嶼記事》攝影書。（圖／前衛出版提供）

其中《蘭嶼記事》是他花費長達42年期間，捕捉蘭嶼動人面貌，可惜在去年出書後潘小俠就被診斷出罹患食道癌，治療過程又感染肺結核，數個月無法離開醫院。

左轉書店介紹，「《蘭嶼記事》傾注了小俠的畢生關懷。夏曼‧藍波安說，獵奇拍照的人們在小島來來去去，只有小俠一待超過40年；張照堂則說，小俠用酒精召喚靈視，彷彿是切開攝影界陳規的鬼頭刀魚。潘小俠的鏡頭，本是孤高蒼鷹，選擇盤旋於現實的慘烈低空。願意直視深淵的朋友，這本誠摯無比的影像集應該要在案頭收藏。」

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