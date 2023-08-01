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圖書折扣保障、鼓勵借電子書　文化部投入1億元挺出版業

▲國立臺灣圖書館,四號公園圖書館,國立中央圖書館臺灣分館,央圖臺分館。（圖／記者謝婷婷攝）

▲文化部今天公布以1億元預算獎勵各縣市政府投入購買電子書借閱點數。（資料照／記者謝婷婷攝）

文／中央社

文化部今天公布，各縣市配合優化圖書採購，在保障出版社獲得定價7折以上利潤為前提下，文化部將以1億元預算獎勵各縣市政府投入購買電子書借閱點數，扶植出版產業雙管齊下。

文化部長史哲表示，雖然文化部並非公共圖書館主管機關，但為支持出版產業，希望透過兩個首次對縣市圖書館政策，鼓勵縣市政府主動響應、文化部加倍投入，以首年新台幣1億元規模，讓「公共出借權跨出大步」，達到保障實體出版永續及促進數位出版發展目標。

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文化部在參考及分析國際及國內試辦「公共出借權」及多數縣市已展開的「計次電子書借閱機制」情況，並與各縣市、出版社等歷經數月的密集溝通、討論後，推出「打開點數限制」的擴大電子書計次借閱政策。

文化部表示，首年文化部將以1億元預算規模，在文化平權考量下，針對直轄市投入購買的電子書借閱點數，文化部最高增加2倍投入；縣市點數，文化部最高增加9倍，亦即直轄市如原購買10萬點，文化部將最高增加投入20萬點；縣市購買3萬點，文化部最高增加至27萬點。

期盼藉此政策，改善過去因縣市政府預算投入不足，讀者借閱必須受限於每月限量無法提高借閱率，導致電子出版無法擴大市場增加更多熱門出版的狀況；並藉由每一筆借閱支付出版社及作者相應費用，促進數位出版及閱讀的正向循環。

此外，在促進數位閱讀同時，各縣市獲得擴大電子書計次借閱的前提，是必須配合進行優化圖書採購機制，各公共圖書館除遵照「文化藝術採購辦法」規定，採最有利標，並應依新修訂「中央政府各機關學校辦理中文圖書採購應注意事項」規定，圖書採購中的圖書費不得低於圖書總定價70%，且應「保障出版社實得圖書定價7折以上」，文化部也將酌予補助一定比例的行政費用，期盼更積極確保出版社獲得合理利潤。

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